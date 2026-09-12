سبعة قتلى بأعمال شغب داخل سجن في مدينة ذات غالبية كردية في سورية

أفاد التلفزيون السوري الرسمي السبت عن "مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق جراء استعصاء في سجن عين العرب كوباني بريف حلب".

لقي سبعة سجناء حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن بكوباني (عين العرب) ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال سورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت، بعد أعمال عنف شهدتها المدينة إثر مقتل مقاتل كردي سابق.

وتأتي هذه الحوادث رغم عودة الهدوء نسبيا إلى شمال وشمال شرق البلاد لا سيما مع إعلان حلّ قوات سورية الديموقراطية في آب/أغسطس تطبيقا لاتفاق الدمج بين الأكراد ودمشق.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي السبت عن "مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق جراء استعصاء في سجن عين العرب كوباني بريف حلب".

وأشار الى أن "السجناء أشعلوا خلال الاستعصاء النيران في السجن وامتدت لعدد من المهاجع".

واندلعت الجمعة أعمال عنف في كوباني خلال احتجاجات على مقتل مقاتل كردي سابق، وفق التلفزيون الرسمي الذي أفاد بأن "خارجين عن القانون" اعتدوا على سيارات لقوى الأمن وسط المدينة وعلى مبنى مديرية الأمن الداخلي.

وعُثر على جثة سامي شيخموس حسو المعروف باسم سيبان، مصابة بالرصاص الخميس في محافظة الحسكة (شمال شرق)،بعد ورود أنباء عن خطفه.

وتجمّع أكراد في عدة مواقع في شمال وشمال شرق سورية احتجاجا على مقتله.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعمال الشغب في السجن اندلعت إثر حالة توتر بين المعتقلين عقب انتشار قوات الأمن خارجه، وتداول شائعات بوجود نية لنقلهم.

ودان محافظ الحسكة نور الدين أحمد "بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب سامي شيخموس حسو في حادثة مرفوضة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعية".

وصباح الجمعة، نعى سيبان حمو، القيادي العسكري الكردي البارز ومعاون وزير الدفاع عن المنطقة الشرقية، حسو، معلنا أن الجهات المختصة ألقت القبض على عدد من المتورطين في مقتله.

في كانون الثاني/يناير، توصلت السلطات السورية التي تولت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد أواخر العام 2024، والأكراد الذين كانوا يُسيطرون على مناطق واسعة من شمال وشمال شرق سورية، إلى اتفاق شامل نص على دمج تدريجي لمؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة.

وأعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي في آب/أغسطس، إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في الدولة السورية، قبل إعلانه بعد أيام قليلة حلّ قواته.

وعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع في أواخر آب/أغسطس عبدي مستشارا رئاسيا.

وتحمل مدينة كوباني رمزية بارزة بالنسبة للأكراد فقد شهدت في العام 2015 معارك ضارية بين الوحدات الكردية وتنظيم الدولة الاسلامية، طرد على إثرها المقاتلون الاكراد التنظيم.