سورية: توغل إسرائيلي في عابدين وإطلاق نار عشوائي خلال الانسحاب

توغلت قوات إسرائيلية في بلدة عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سورية، فجر الأربعاء، قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات وتطلق النار عشوائيا في أثناء مغادرتها، دون أنباء عن إصابات.

أطلقت قوات إسرائيلية النار عشوائيا، الأربعاء، خلال انسحابها من بلدة عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سورية، عقب توغل استمر عدة ساعات فجر اليوم.

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وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل عشوائي أثناء خروجها من بلدة عابدين بريف درعا الغربي، بعد توغلها في البلدة لعدة ساعات فجر اليوم".

ولم تتضمن إفادة القناة معلومات بشأن وقوع إصابات، أو تفاصيل إضافية عن تحركات القوات داخل البلدة.

وتأتي الواقعة في ظل توغلات إسرائيلية متكررة في جنوب سورية، تناولتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية في إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقالت اللجنة إن النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سورية يتسم باستمرار وترسخ متزايدين، ويشمل توغلات برية ودوريات ومداهمات وعمليات تفتيش متكررة.

وأضافت أن إقامة حواجز مؤقتة ومنشآت عسكرية ثابتة على الأراضي السورية أثرت كثيرا في حياة المدنيين.

وقالت لجنة التحقيق الدولية إنها وثّقت في حزيران/ يونيو 2026 احتجاز القوات الإسرائيلية 49 سوريا، بينهم طفلان، يُعتقد أنهم نُقلوا عبر الحدود، مشدّدة على أن هذه الأفعال "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وخلال زيارته إلى سورية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بدمشق في 26 تموز/ يوليو الماضي، أن انتهاكات سيادة سورية وسلامة أراضيها "غير مقبولة"، مطالبا إسرائيل بالتقيد باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأظهر رصد لوكالة الأناضول نشرته في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، واستندت فيه إلى الأخبار المنشورة في وكالة الأنباء السورية (سانا)؛ أن إسرائيل ارتكبت اعتداءات داخل الأراضي السورية في 150 يوما منذ مطلع عام 2026.

ومن جانبه، صرّح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري بأن بلاده ستواصل المفاوضات مع إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة، على رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، التي عدّد منها 117 توغلا في تموز ونصف آب، وشملت 147 حادثة اعتقال لسوريين.