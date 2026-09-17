سورية: مقتل 3 عناصر أمن باشتباكات مع مسلحين ومطلوب ينتمي لـ"داعش"

وقعت اشتباكات بين عناصر أمن ومجموعة مسلحة يقودها مطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش" في درعا جنوبي سورية، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الأمن.

قتل ثلاثة عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سورية، خلال مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين بجروح "خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا".

وقالت إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب" أقدمت على "استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة".

وأضافت أن عناصر الأمن تنتشر في المدينة لملاحقة أفراد المجموعة.

وقال مصدر حكومي محلي، إن المطلوب الذي اشتبكت معه قوات الأمن ينتمي إلى تنظيم "داعش".

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "العملية الأمنية في الصنمين بريف درعا نجحت حتى الآن بتفكيك خلايا إجرامية وأخرى مرتبطة بتنظيم ’داعش’ كانت تنسق في ما بينها"، مع الإشارة إلى أنه "ألقي القبض على 5 مطلوبين تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة".

وأفاد برفع "الطوق الأمني المفروض على عدد من الأحياء التي شهدت اشتباكات مع انتقال العملية الأمنية إلى مرحلة جديدة في حين تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها لتأمين المدينة وضمان استقرارها".

ويتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية إلى حين هزيمته في آخر معاقله في سورية في العام 2019، بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب إطاحة رئيس النظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأعلنت الحكومة السورية أواخر العام الماضي انضمامها رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي.

وكان وجود التنظيم في سورية يتركز في شمالها وشمالها الشرقي ومنطقة البادية، إلّا أنه يحتفظ بخلايا في الجنوب أيضا. وكان التنظيم قد أعلن في 2022 مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في معارك لم يحدد تاريخها، وتبين لاحقا أنها جرت في محافظة درعا.