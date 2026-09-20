قصف إسرائيلي بريف القنيطرة جنوبي سورية لأكثر من مرة خلال ساعات

قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية ريف القنيطرة الجنوبي بسورية مرتين اليوم، مستهدفا بلدة الرفيد وحرش بئر عجم. وتأتي هذه الانتهاكات المتصاعدة امتداداً لتوسيع الاحتلال سيطرته على المنطقة العازلة وتوغله بالأراضي السورية.

قوة عسكرية إسرائيلية في الجنوب السوري (وكالة الأنباء السورية)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية للمرة الثانية خلال ساعات، مستهدفا بالمدفعية منطقة جنوب شرقي بلدة الرفيد، في انتهاك جديد.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية جنوب شرقي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي"، من دون تفاصيل بشأن نتائج القصف.

وقبل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي 3 قذائف مدفعية على حرش قرية بئر عجم بريف القنيطرة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ويأتي القصف بعد يومين من إطلاق القوات الإسرائيلية عدة قذائف مدفعية على أطراف بلدة الحميدية بريف القنيطرة، وتلة باط الوردة بمحيط بلدة بيت جن بريف دمشق، بحسب الوكالة.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل احتلالها للأراضي السورية، وسيطرت على المنطقة العازلة، بعدما أعلن رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، انهيار اتفاق فض الاشتباك المبرم بين الجانبين عام 1974.

وبموجب الاتفاق، أُنشئت منطقة عازلة تحت السيادة السورية للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية، وتتولى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" مراقبة تنفيذه.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، فيما يشتكي سوريون من توغل القوات الإسرائيلية في أراضيهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.