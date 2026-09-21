سورية: انفجار مستودع ذخيرة بمنطقة الإيكاردا قرب بلدة العيس بريف حلب

دوّت انفجارات متتالية بريف حلب الجنوبي إثر انفجار مستودع ذخيرة للجيش السوري قرب بلدة العيس ومنطقة الإيكاردا. وتسببت الانفجارات المتجددة بإعاقة وصول فرق الإنقاذ، وسط تحذيرات للمدنيين، وفي ظل تكرار حوادث انفجار مستودعات الأسلحة بمناطق سورية مختلفة مؤخرا.

دوّت انفجارات متتالية، ليل الأحد - الإثنين، في ريف حلب الجنوبي، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس.

وذكر الدفاع المدني في حلب أن توالي وتجدد الانفجارات في الموقع، أعاق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحدث، للتعامل مع الأضرار وتفقد المنطقة.

من جانبه، حذر قائد عمليات الدفاع المدني في حلب المدنيين، ودعاهم إلى عدم الاقتراب من منطقة الانفجارات، حرصا على سلامتهم.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "معلومات أولية تشير إلى أن الانفجارات ناجمة عن انفجار مستودع للذخيرة قرب منطقة الإيكاردا".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات الأولية، ترافقت الانفجارات مع دوي قوي ومتتالٍ، فيما لم تتضح حتى اللحظة طبيعة المستودع والجهة التابعة لها، كما لم ترد معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط استمرار متابعة الحادثة والتحقق من ملابساتها".

وأشار إلى أن الانفجار يأتي في ظل تكرار حوادث انفجار مستودعات ومواقع تحتوي على أسلحة وذخائر، خلال الأسابيع الماضية، إذ شهدت مناطق مختلفة حوادث مماثلة خلفت عشرات القتلى والمصابين.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر، انفجر مستودع للذخيرة داخل ثكنة عسكرية تابعة لإدارة التسليح في وزارة الدفاع، بمحيط بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، ما أسفر، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 11 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 آخرين، مع معلومات عن وجود مفقودين وأشلاء.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر، انفجر مستودع للذخيرة على طريق سرمدا، بالقرب من مخيم الكمونة بريف إدلب الشمالي، وتبع الانفجار سلسلة انفجارات متتالية، ما أدى لمقتل 20 شخصا، وكان المستودع مخصصا لتخزين صواريخ "كورنيت" وقذائف صاروخية، وكان تابعا سابقا لهيئة تحرير الشام قبل أن يصبح ضمن مستودعات وزارة الدفاع.

وسبق ذلك في 1 أيلول/ سبتمبر، انفجرت سيارة محملة بالذخائر أثناء نقلها عند المدخل الغربي لمدينة بنش بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 5 آخرين، وفق المرصد.