السلطات السورية تعلن اعتقال خلية تابعة لحزب الله

أعلنت قوات الأمن السورية اعتقال خلية تابعة لحزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في منطقة حوض اليرموك في درعا، قالت إنها "كانت تخطط لتنفيذ عمليات".

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أنها اعتقلت خلية تابعة لحزب الله قرب الجولان المحتل، قالت إنها "كانت تخطط لتنفيذ عمليات"؛ من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي نقله التلفزيون الرسمي السوري، إنه "في عملية أمنية استباقية، أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططا تخريبيا في حوض اليرموك بدرعا، وألقى القبض على خلية تابعة لحزب الله مؤلفة من 3 أشخاص وهم: (ف.ك)، و(ز.م)، و(ل.ع)".

وتابع البيان، أن "العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف شن هجمات لزعزعة الأمن والاستقرار وقد جرى تفكيك المنصات بالكامل في حين تستمر التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".

واتخذت السلطات الجديدة التي أطاحت بنظام بشار الأسد في أواخر العام 2024، موقفا متحفظا من النفوذ الإيراني وحزب الله في البلاد.

وأعلنت مرار تفكيك خلايا تابعة لحزب الله قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات في سورية، وضبط شحنات أسلحة قالت إنها كانت متوجهة إليه. فيما نفى حزب الله هذه الاتهامات.