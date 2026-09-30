توالي الأعمال التخريبية بسورية: انفجار خط غاز قرب دمشق يخرج 3 محطات كهرباء عن الخدمة

أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج محطات "دير علي" و"الناصرية" و"تشرين" عن الخدمة إثر انفجار خط غاز بريف دمشق، هو الثاني خلال أيام بعد "عمل تخريبي" بشرق البلاد، مما أدى لتقليص التوليد وزيادة ساعات التقنين مؤقتا.

أعلنت الشركة السورية للكهرباء، الأربعاء، خروج محطات توليد "دير علي" و"الناصرية" و"تشرين" عن الخدمة، إثر انفجار وقع على خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات؛ وذلك في ظلّ توالي الأعمال التخريبية في البلاد، والتفجيرات الشبيهة، مؤخّرا.

وطاول الانفجار بالأساس خطا للغاز بالقرب من إحدى أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق، وفقا لما أوردت وسائل الإعلام الرسمية، بعد يومين مما وُصف بـ"عمل تخريبي" استهدف خطا آخر في شرق سورية.

ولفت مسؤول حكومي إلى أن الانفجار تسبب بوقوع "حريق ضخم".

اندلاع حريق ضخم في #سورية، جرّاء انفجار خط غاز قرب #دمشق، ما أخرج 3 محطات كهرباء عن الخدمة، وهي محطات توليد #دير_علي و #الناصرية و #تشرين، وذلك بظل توالي الأعمال التخريبية.



للتفاصيل: https://t.co/LSQCezhcHD pic.twitter.com/4Ep3451klm — موقع عرب 48 (@arab48website) September 30, 2026

وقالت الشركة السورية للكهرباء في بيان، إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرًا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث.

وذكرت أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت، نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.

#سورية: انفجار خط غاز قرب دمشق يخرج 3 محطات كهرباء عن الخدمة بظل توالي الأعمال التخريبية.



للتفاصيل: https://t.co/LSQCezhcHD pic.twitter.com/EHde3CGDmp — موقع عرب 48 (@arab48website) September 30, 2026

وأضافت الشركة أنها ستنشر المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعًا.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الانفجار، الذي لم يُعرف سببه حتى الآن.

انبعاث النيران جرّاء انفجار خط غاز قرب دمشق.



للتفاصيل: https://t.co/LSQCezgES5 pic.twitter.com/DS9RYbDfy5 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 30, 2026

بدورها، قالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية إن "الصوت الذي سُمع دويه في الغوطة الشرقية بريف دمشق ناجم عن انفجار خط للغاز بالقرب من محطة تشرين"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز في شرق سورية، أسفر الإثنين، عن انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات لتوليد الكهرباء.

ويأتي هذا الانفجاران بعد تظاهرات شهدتها سورية منتصف أيلول/ سبتمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والذي ربطته السلطات بارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب في المنطقة.

وأنهكت سنوات الحرب قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سورية، التي باتت تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتأمين احتياجاتها من مشتقات النفط، فيما لا تزال البنى التحتية للطاقة في البلاد مترهلة نتيجة أكثر من عقد من الإهمال.

وتراوح الاحتياجات في سورية راهنا بين 22 و25 مليون متر مكعب، وفق وزير الطاقة محمّد البشير.

ووقّعت الشركة السورية للبترول الرسمية في حزيران/ يونيو الماضي، عقدا مع شركة "كونوكو فيليبس" الأميركية العملاقة لتطوير قطاع الغاز، في إطار مساعي دمشق لجذب استثمارات دولية بهدف تطوير قطاع الطاقة وتحسين الإنتاج بعد الحرب.