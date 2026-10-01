الولايات المتحدة تزيل سورية من قائمة الرفض الشامل لتراخيص التجارة الدفاعية

أزالت الولايات المتحدة سورية من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية. وبموجب القرار، أصبحت الطلبات المتعلقة بالتجارة الدفاعية مع سورية تُراجع حالة بحالة بدلا من الرفض المسبق الشامل.

رفعت الولايات المتحدة، الخميس، سورية من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لمنح تراخيص وموافقات التجارة الدفاعية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

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وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية الأميركية عدّلت لوائح التجارة الدولية بالأسلحة "ITAR"، بحذف سورية من قائمة الدول التي تطبق واشنطن تجاهها سياسة رفض منح التراخيص والموافقات المتعلقة بتصدير المواد والخدمات الدفاعية واستيرادها.

ودخل التعديل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق قاعدة تنظيمية نهائية نشرتها الخارجية الأميركية في السجل الفيدرالي، الخميس.

وبموجب السياسة الجديدة، أصبحت طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سورية خاضعة للمراجعة والترخيص على أساس كل حالة على حدة، بدلا من سياسة "الرفض الشامل المسبق"، بحسب (سانا).

وأوضحت الخارجية الأميركية أن التعديل ينفذ قرارا اتخذه وزير الخارجية في 19 آب/ أغسطس الماضي، بالموافقة على سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سورية؛ بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لتعديل وضع دمشق بموجب المادة 126.1 من لوائح "ITAR".

وتنظم لوائح التجارة الدولية بالأسلحة عمليات تصدير واستيراد ونقل المواد والخدمات الدفاعية الأميركية، فيما تحدد المادة 126.1 منها القيود والسياسات المطبقة على التجارة الدفاعية مع دول بعينها.