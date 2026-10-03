سورية: إسرائيل تقصف ريف درعا وتطلق النار على أحياء سكنية بالقنيطرة

يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الجنوب السوري، وكان آخر هذا العدوان قصف الاحتلال أطراف بلدة عابدين بريف درعا، وتوغّل قواته في بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة، حيث أطلقت النيران بعشوائية صوب منازل السوريين.

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، أطراف قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سورية بقذائف المدفعية، فيما توغل في قرية صيدا الحانوت بريف محافظة القنيطرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القصف استهدف أطراف القرية، دون أن تورد تفاصيل إضافية، ولم تتضح على الفور حصيلة القصف، أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وتقع بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وشهدت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي استهدافات إسرائيلية متكررة بقذائف المدفعية.

ولاحقا، قالت القناة إن: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وآليات عسكرية غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وتطلق النار عشوائيا باتجاه الأحياء السكنية"، دون تفاصيل عن إصابات أو أضرار أو عن انسحاب القوات الإسرائيلية بعد العدوان.

وقد وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في سورية، وتقدمت قواتها إلى المنطقة العازلة في الجولان المحتل ومواقع مجاورة لها منذ تسلّم السلطة الجديدة مقاليد الحكم في دمشق، في أعقاب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتطالب سورية بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تقدمت إليها، وتؤكد تمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فيما تقول إسرائيل إن تحركاتها مرتبطة باعتبارات أمنية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل نفذت منذ سقوط نظام الأسد نحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1,200 توغل، ونحو 300 عملية اعتقال واحتجاز لسوريين.

وأكد الشرع التزام بلاده باتفاق فصل القوات لعام 1974، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مشددا على أن "الجولان ستبقى أرضا سورية".