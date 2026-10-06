مباحثات بين الشرع وبن سلمان بالسعودية تناولت الاقتصاد وإعادة الإعمار

مباحثات بين الشرع وبن سلمان في الرياض، تناولت ملفات الاقتصاد وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وذلك في ظل اتصالات متواصلة بين قيادتي البلدين، شملت ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتطورات الإقليمية.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تناولت ملفات الاقتصاد وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الشرع زيارة إلى السعودية لمدة يوم، والتقى بن سلمان بالعاصمة الرياض، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن المباحثات تركزت "على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف ‏المجالات، وبحث آليات الارتقاء بها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، بما يخدم ‏مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".‏

وأضافت أن "المباحثات استعرضت الخطط ‏الإستراتيجية والمراحل القادمة المتعلقة بملف إعادة إعمار سورية، وبناء ‏البنية التحتية ‏والمنشآت الحيوية المتضررة‎."‎

كما ركزت المباحثات "على ‏حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سورية، وتفعيل دور قطاع الأعمال ‏السوري والسعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة، والبناء، والصناعة، ‏والزراعة، والتجارة".‏

وقالت مديرية الإعلام، إن الشرع وجه ‏دعوة رسمية لولي العهد السعودي من أجل زيارة سورية، "وتتويج التقارب الدبلوماسي، وتأسيس مرحلة جديدة من ‏العمل العربي المشترك، والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية".‏

وتأتي الزيارة في ظل اتصالات متواصلة بين قيادتي البلدين، شملت ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتطورات الإقليمية.

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، التقى الشرع ولي العهد السعودي في مدينة جدة غربي المملكة خلال زيارة رسمية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومشاريع الربط الإقليمي، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.