إصابة سوري من ذوي الإعاقة برصاص إسرائيلي واحتجازه في القنيطرة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب سوري من ذوي الإعاقة في جباتا الخشب بريف القنيطرة، وأصابته في قدمه واعتقلته، وسط تصعيد للعدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري وأهله، الذي يتمثّل بازدياد وتيرة إطلاق النار على المدنيين السوريين وأسر بعضهم.

أصيب شاب، الأربعاء، برصاص القوات الإسرائيلية قبل احتجازه في محيط بلدة جباتا الخشب بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية.

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وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على الشاب خلال توغلها في المنطقة وأصابته، قبل أن تقتاده معها، ولم ترد تفاصيل بشأن هوية المصاب أو حالته الصحية.

ووقعت الحادثة إبّان توغل قوات إسرائيلية في تلة الدرعيات وقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة "توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة ‌‏الشمالي، واعتقلت شابا من ذوي الإعاقة بعد إصابته بالرصاص".‏

وأفاد مراسلها بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال توغلت في البلدة، وأطلق جنود ‌‏الاحتلال النار على الشاب، ما أدى إلى إصابته في قدمه، قبل أن يعتقلوه ‏وينسحبوا ‏من البلدة.‏

وذكرت أن قوة مؤلفة من دبابتين وآليات توغلت في تلة الدرعيات بمحيط قرية المعلقة قبل انسحابها، فيما اقتحمت قوة أخرى من 3 آليات الحارة الغربية لقرية صيدا الجولان ثم غادرتها.

ويشهد الجنوب السوري تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية كمّا ونوعا.

إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أول من أمس، الإثنين، اعتقال شخصين بعد إطلاق النار باتجاههما وإصابة أحدهما، وقد برّر إطلاق النار بزعمه أن الرجلين اقتربا من نقطة عسكرية تابعة له داخل الأراضي السورية.

كما كان جيش الاحتلال قد أعلن، ليل الأحد - الإثنين، قتل شخص في جنوبي سورية، بادعاء محاولته التسلل إلى موقع عسكري تابع له. وقال الجيش في بيان إن قواته رصدت شخصا قال إنه حاول التسلل إلى موقع تابع له في المنطقة التي يسميها "منطقة التأمين الدفاعية"، وقال إن جنوده أطلقوا النار عليه وقتلوه.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى يقع وسط الأراضي الزراعية بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي.

وفي اليوم ذاته، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة، ثم تدخّلت لتمنع طواقم الدفاع المدني السوري من الوصول إلى موقع الحريق لإخماده.

وفي المقابل، صرّح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن بلاده ستواصل المفاوضات مع إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة، على رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، التي عدّد منها، حتى موعد التصريح، 117 توغلا في تموز ونصف آب، وشملت 147 حادثة اعتقال لسوريين.