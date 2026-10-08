المعيل الوحيد لوالدته وشقيقاته الخمس: هوية الشاب الذي قتلته إسرائيل في القنيطرة

استشهد الشاب محمد أيمن الدبور، البالغ 20 عامًا، برصاص القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، وأكدت عائلته أنه كان مدنيًّا أعزل، وأنه المعيل الوحيد لعائلته المكوّنة من والدته وشقيقاته الخمس بعد وفاة والده، وهو لاجئ فلسطيني وُلد ونشأ وعاش بسورية.

قالت عائلة الشاب محمد أيمن الدبور (20 عامًا)، الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية في قرية الحميدية بريف القنيطرة السورية، إنه كان مدنيا أعزل، وأنه كان المعيل الوحيد لعائلته المكوّنة من أمه وأخواته الخمس، إذ توفّي والده قبل أكثر من شهرين.

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وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت الدبور في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بزعمها أنه حاول التسلل إلى الأراضي التي احتلتها في قرية الحميدية.

وقال خاله أبو علي شحادة إن الدبور دخل المنطقة بصفته مدنيًّا، ولم يكن يستخدم أي مركبة أو يحمل سلاحًا، واقتصر ما حازه على هاتف محمول ومبلغ من المال، قبل أن يستشهد بإطلاق جنود الاحتلال النار عليه.

وأضاف أن الدبور ولد ونشأ في قرية جبا التابعة لمحافظة القنيطرة، وأكمل تعليمه الثانوي فيها، ثم عمل بائعًا للخضروات قبل أن ينتقل إلى دمشق للعمل في شركة للزيوت المعدنية، للمساهمة في نفقات أسرته.

وأشار شحادة إلى أن الدبور كان الابن الوحيد لعائلته، وكان يتولى إعالة والدته ورعاية شقيقاته الخمس، بعدما توفي والده الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة قبل نحو شهرين ونصف من الجريمة.

وقال إن هذه الظروف جعلت فقدانه أكثر قسوة على الأسرة، واصفًا ابن شقيقته بأنه شاب متدين وخلوق ومحب لمساعدة الآخرين رغم ظروفه المعيشية المتواضعة.

من جانبه، قال محمد شحادة، أحد أقارب الشاب، إن الدبور "كان مدنيًّا تمامًا ولم يكن يحمل سلاحًا قط"، وأضاف أنه "لم يكن يحمل حتى سكينًا".

ووصف الفقيد قائلًا: "لم يكن يحمل أي كراهية تجاه أحد، وكان يحب الجميع، وكان لا يزال عزبًا، وكنا جميعًا ننتظر بفارغ الصبر يوم زفافه".

وتحدث شحادة عن الصدمة التي أصابته لدى رؤيته جثمان قريبه في المستشفى، وقال إنه لم يتوقع ولو بنسبة ضئيلة أن يكون الشخص الذي قتل هو الدبور.

من جهة أخرى، أوضح أبو علي شحادة أن الدبور وأسرته لاجئون فلسطينيون مسجلون في سورية، وأنه "وُلد ونشأ وعاش في سورية".

ودعا شحادة إلى محاسبة المسؤولين عن استشهاد الدبور، قائلًا إن الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المدنيين في المنطقة "تستوجب المساءلة أمام القانون الدولي".

وشُيّع جثمان الدبور بمشاركة واسعة من أهالي قرية جبا والقرى المحيطة بالقنيطرة، وزار سكان المنطقة أسرته لتقديم واجب التعزية والتعبير عن حزنهم على ما حدث.