سورية: إسرائيل تقصف منطقتين في ريف القنيطرة

قصف الجيش الإسرائيلي بخمس قذائف محيط تل كروم وحرش جباتا الخشب بريف القنيطرة، بعد تحركات وتوغلات عسكرية شهدتها المنطقة مؤخرا شملت اختطاف وإفراج عن شاب سوري، وذلك في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها واحتلالها للمنطقة العازلة.

قصف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منطقتين في ريف محافظة القنيطرة، جنوبي سورية، بخمس قذائف.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الحكومية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بـ3 قذائف مدفعية محيط تل كروم في ريف القنيطرة".

وأضافت في إفادة أخرى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفتين حرش جباتا الخشب في المحمية الطبيعية بريف القنيطرة الشمالي".

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار.

والثلاثاء، أفرجت قوات إسرائيلية عن شاب سوري اختطفته مساء الإثنين، خلال توغلها في قرية بريقة بريف محافظة القنيطرة، وفق القناة.

والإثنين، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوة احتلال إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن القوة فتشت منازل مدنيين، واختطفت شابًا واقتادته إلى داخل الجولان السوري المحتل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة.

كما شهدت مناطق من ريفي القنيطرة ودرعا، الإثنين، تحركات عسكرية إسرائيلية شملت توغلات وإطلاق نار باتجاه أراضٍ زراعية، بحسب "الإخبارية" السورية.

وتواصل إسرائيل توغلاتها في الجنوب السوري، رغم اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها ووقف الاعتداءات على المدنيين.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إذ أعلنت انهيار الاتفاق، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.