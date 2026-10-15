السلطات السورية تعتقل متهما بإعدام مئات المدنيين عام 2013

أعلنت السلطات السورية اعتقال علي كيالي الملقب باسم "معرج أورال"، الذي قالت إنه المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في مدينة بانياس الساحلية في العام 2013.

اعتقلت السلطات السورية متهمّا بالمسؤولية عن إعدام مئات المدنيين في العام 2013 خلال فترة النزاع؛ وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) الخميس.

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وأوردت "سانا"، أن "جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي"، ملقب باسم "معراج أورال"، لافتة إلى أنه "المتهم الرئيسي بارتكاب" مجزرة في مدينة بانياس الساحلية في العام 2013.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض عليه "أثناء محاولته الهرب عبر الحدود"، من دون أن تضيف تفاصيل عن الجهة الحدودية المقصودة.

وفي العام 2013 في ذروة النزاع في سورية، أعدمت قوات النظام ميدانيا 248 شخصا في بلدتي البيضا وبانياس في غرب البلاد؛ بحسب ما أفادت حينها منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ووصفتها المنظمة بأنها واحدة "من عمليات الاعدام الجماعي الميداني الاكثر دموية منذ بداية النزاع في سورية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحصيلة النهائية للضحايا وصلت إلى نحو 400.

ويتحدّر كيالي المولود عام 1956 من محافظة هاتاي الحدودية مع سورية في جنوب تركيا، وكان يقود تنظيما مسلحا مواليا لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد وقاتل إلى جانب قواته.

وفرّ إلى سورية من سجن في تركيا في العام 1982. ويتهم في تركيا بأنه من المخططين لتفجيرين استهدفا منطقة الريحانية الحدودية مع سورية، وأسفرا عن مقتل 53 شخصا، بدعم من المخابرات السورية حينها.

وكانت تركيا أوقفت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر مشتبها به رئيسيا في هذا الهجوم المزدوج الدامي يدعى عمر الخطيب، يتهم بأنه منسّق العملية بين المنفذين ومسؤولين في استخبارات النظام السوري؛ وفق الإعلام التركي الرسمي.

وتعلن القيادة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بين الحين والآخر القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة النظام السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم ضد السوريين خلال سنوات النزاع.

وكتب مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان في منشور على "إكس" تعليقا على توقيف كيالي "نبارك لأهلنا قبض جهاز الاستخبارات السورية بالتعاون مع وزارة الداخلية على المجرم (...) الذي نفذ مجازر بحق أهلنا خلال فترة الثورة السورية، ومن بينها مجزرة البيضا ببانياس". وأضاف "سيتم اصطياد كل مجرم قاتل".