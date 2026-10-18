سورية: التوغلات الإسرائيلية تعرقل إعادة الإعمار وتهدد الاستقرار

استنكرت سورية وأدانت تصاعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في ‏محافظة القنيطرة وريف محافظة درعا خلال الأيام الماضية، التي تصاحبت مع طيران إسرائيلي مكثف، وحذرت من تداعيات الانتهاكات المتواصلة على الأمن والاستقرار، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع إسرائيل

قوة إسرائيلية في الجنوب السوري (وكالة الأنباء السورية)

حذرت وزارة الخارجية السورية، الأحد، من أن استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار، ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتعافي.

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وجاء ذلك في بيان للوزارة أدانت فيه تصاعد التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف محافظة درعا، جنوبي البلاد، خلال الأيام الماضية.

بيان وزارة الخارجية السورية (وكالة الأنباء السوري)

وبحسب البيان فقد تزامنت التوغلات مع تكثيف تحليق الطيران المروحي، وطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب السوري.

ووصفت الخارجية هذه التحركات بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها"، وتهديد لأمن المواطنين وسلامتهم.

وشددت على أن "استمرار هذه الانتهاكات يقوض فرص تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة عامة وسورية خاصة، ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتعافي".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد للانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت إن ذلك يسهم في "تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين".

وأفادت قناة "الإخبارية السورية"، مساء الأحد، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق 3 قنابل مضيئة غربي قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبي".

وقبل ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 5 قذائف مدفعية استهدفت محيط تل أحمر، قرب قرية عين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت "سانا" إن قوة إسرائيلية تضم دبابة وعددا من الآليات العسكرية توغلت غرب مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وشرعت في تجريف أراض مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي ريف درعا الغربي أقامت قوة إسرائيلية حاجزا في منطقة العقربية، بين قرية عابدين وبلدة جملة بحوض اليرموك، أعاق تنقل السكان قبل انسحابها، وفق الوكالة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية سراح شابين اعتقلتهما أمس، السبت، في أثناء عملهما في حقول الزيتون بمحيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بحسب المصدر نفسه.