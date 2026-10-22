مقتل رجل من ذوي الإعاقة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي سورية

قتل رجل من ذوي الإعاقة برصاص القوات الإسرائيلية في ريف درعا جنوبي سورية، بالتزامن مع توغلات إسرائيلية في مناطق جنوبي البلاد، وتجريف أراض زراعية واقتلاع أشجار زيتون في ريف القنيطرة.

قتل رجل من ذوي الإعاقة، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية خلال توغلها في قرية جملة بريف درعا الغربي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في ظل تصاعد التوغلات والعمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة.

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وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية انتشرت في أحد أحياء القرية، ونشرت قناصة على أسطح المنازل السكنية، بالتزامن مع تحركات عسكرية في المنطقة التي تعرضت لقصف مدفعي مساء الأربعاء.

وتتهم السلطات السورية إسرائيل بانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغلات المتكررة في جنوب البلاد، ودهم منازل السكان واعتقال عدد منهم، إلى جانب تنفيذ عمليات قصف وتجريف للأراضي وقطع الأشجار.

وفي محافظة القنيطرة المجاورة، جرفت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة مساحات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وكانت "سانا" قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية جرفت نحو 13 دونما من الأراضي المزروعة بالزيتون قرب قرية صيدا في ريف القنيطرة الجنوبي، ومنعت الأهالي من الوصول إلى حقول أخرى لحصاد محصولهم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمد علي الشغلة، البالغ 58 عاما والمالك للأرض، قوله إن الدبابات الإسرائيلية دخلت حقله من دون إنذار مسبق، وقطعت ودمرت نحو 400 شجرة خلال التوغل.

وتعد قرية صيدا آخر القرى المأهولة بالسكان بمحاذاة المنطقة التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية، حيث تعمل على إقامة تحصينات تثير مخاوف الأهالي.

وفي السياق، ندّدت وزارة الخارجية السورية، بتصاعد التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف درعا، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذه الانتهاكات تفاديًا لمزيد من التوتر في المنطقة.

ومنذ سقوط حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شنت القوات الإسرائيلية مئات الغارات على سورية، كما توغلت خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، ووصلت إلى جبل الشيخ الفاصل بين سورية ولبنان.

وأعلنت إسرائيل عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سورية، مؤكدة أن قواتها ستبقى في المنطقة. وفي المقابل، أجرت السلطات السورية الجديدة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق أمني، لكنها لم تحقق تقدمًا حتى الآن.