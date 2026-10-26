سورية: القبض على يحيى الأسد ابن عم بشار الأسد ضمن 15 موقوفا بينهم ضباط

أعلنت الداخلية السورية القبض على 15 شخصية بارزة بحمص، بينهم يحيى وعلاء الأسد، إلى جانب قضاة وضباط طيران ومسؤولين استخباريين سابقين بالنظام المخلوع ضالعين بأحداث التضامن، وذلك استكمالا لحملات سابقة أسفرت عن توقيف آلاف العسكريين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، القبض على 15 شخصا، بينهم يحيى الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وضباط ومسؤولون سابقون، خلال عمليات نفذتها قيادة الأمن الداخلي في مدينة حمص وسط البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الوزارة، نور الدين البابا، نقلتها قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.

وشملت قائمة الموقوفين محمد ديب عفوف، الذي سبق أن تولى قيادة الفرقة 24 وإدارة الدفاع الجوي، ومحمد تركي منون، رئيس قسم التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وسالم نورس الداغستاني، رئيس فرع التحقيق في الإدارة ذاتها.

كما ضمت رياض حمدو شحادة، الذي عمل في شعبة الأمن السياسي، وغازي بدر عبد الصالح، رئيس محكمة الإرهاب، وأحمد فيصل المصطفى، الذي خدم في الحرس الجمهوري.

وأعلن البابا أيضا توقيف سعد الله جرجس مسعود، الذي عمل في مستشفى تشرين العسكري، ومرهف محسن علي السلامة، والطبيب العسكري شعيب فؤاد المرقدي.

وضمت القائمة الطيارين المروحيين راجح خضر ونوس وإبراهيم ياسين سلامة، والطيار الحربي منذر علي محمد العلي، إلى جانب علاء صالح الأسد.

ومن بين الموقوفين كامل محمد شريف، الذي قال البابا إنه "ضالع في أحداث التضامن".

ولم يذكر البابا في تصريحاته موعد توقيف كل منهم، أو الاتهامات المحددة الموجهة إليهم جميعا.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد عمليات سابقة استهدفت ضباطا في أجهزة النظام المخلوع، وفق القناة الرسمية.

ففي 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على سليمان أحمد حسن، الذي عمل في شعبة المخابرات العسكرية، إثر عملية استندت إلى رصد تحركاته ومتابعتها.

وبحسب التحقيقات الأولية المعلنة آنذاك، تولى حسن رئاسة قسم التحقيق ثم قسم الشؤون القانونية في الفرع 248، وارتبط عمله بملفات التظاهرات والمعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة السورية.

وفي اليوم ذاته، أُعلن القبض على الطيار زكريا محمد سنون، الذي تولى رئاسة فرع العمليات في الفرقة 22 بين عامَي 2012 و2020.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في 15 حزيران/ يونيو الماضي، توقيف 3548 شخصا من أصحاب الرتب العسكرية المرتبطة بالنظام المخلوع، بينهم 42 برتبة لواء و172 عميدا و218 عقيدا، وفق إحصائية نقلتها "الإخبارية السورية".