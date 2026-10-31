الشيباني: أكثر من ألف اعتداء إسرائيلي على سورية خلال أقل من عامين

قال الشيباني: "تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين، أودت بحياة العشرات. فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح، بينما السيادة السورية تُنتهك وتُستهدف بشكل يومي؟"

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، السبت، أن إسرائيل شنت أكثر من ألف اعتداء على بلاده خلال أقل من عامين، أودت بحياة عشرات الأشخاص، مطالبًا بالعودة إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

جاء ذلك في كلمة للشيباني خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر "حوار المنامة 2026"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الشيباني: "تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين، أودت بحياة العشرات. فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح، بينما السيادة السورية تُنتهك وتُستهدف بشكل يومي؟".

وأضاف: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا، وطالبنا بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول/ديسمبر لعام 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

وشدد على أن الجولان أرض سورية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 هو المرجعية في هذا الشأن.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بالإجماع في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، مؤكدًا أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

وطالب القرار إسرائيل بإلغاء قرارها فورًا، مؤكدًا استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إسرائيل انتهاكاتها للسيادة السورية، عبر توغلات برية في محافظتي القنيطرة ودرعا وريف دمشق، إلى جانب غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومناطق مختلفة من البلاد.

وعقب سقوط النظام، احتلت إسرائيل المنطقة السورية العازلة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأقامت مواقع عسكرية داخلها وخارجها، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة انتهاكًا للاتفاق.