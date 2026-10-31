سورية تبحث الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك

أضاف الشيباني، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين، أن "هناك نقاشات جارية حاليا لتقييم دخول سورية إلى حلف مكة"، من دون أن يعلن اتخاذ قرار نهائي أو تحديد موعد لحسم الموقف.

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، السبت، إن دمشق تجري نقاشات لتقييم إمكانية انضمامها إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان.

وأضاف الشيباني، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين، أن "هناك نقاشات جارية حاليا لتقييم دخول سورية إلى حلف مكة"، من دون أن يعلن اتخاذ قرار نهائي أو تحديد موعد لحسم الموقف.

ويأتي التصريح بعد نحو شهرين من توقيع الاتفاق في مكة، في 7 آب/أغسطس الماضي. وينص الاتفاق، وفق البيان المشترك للدول الثلاث، على أن أي هجوم مسلح على إحداها يُعد هجوما عليها جميعا، كما يهدف إلى تعزيز الردع وتطوير التعاون الدفاعي بينها.

وكان الشيباني قد قال في آب/أغسطس، خلال زيارة إلى باكستان، إن سورية تدرس خياراتها بشأن الانضمام إلى الاتفاق، لكنها لم تتخذ قرارا في ذلك الوقت. ويمثل تصريحه السبت تأكيدا على استمرار بحث المسألة، من دون أن يعني إعلان الانضمام أو بدء عضوية رسمية.

وتُعقد النسخة الثانية والعشرون من "حوار المنامة" بين 30 تشرين الأول/أكتوبر والأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة مسؤولين وخبراء، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والدفاع.