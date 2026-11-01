سورية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة حمص النفطية

صرحت السلطات السورية بإحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص النفطية، من دون الكشف عن تفاصيله أو الجهة التي تقف وراءه، وذلك في ظل سلسلة حوادث تخريبية طالت منشآت وخطوط الطاقة في البلاد خلال الفترة الماضية.

أعلنت السلطات السورية، الأحد، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة حمص النفطية، وسط البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في الاستخبارات العامة، قوله إنه جرى "إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة بانياس" بمحافظة طرطوس غربي البلاد.

وبعد نحو 30 دقيقة نشرت "سانا" على حسابها بمنصة "إكس" خبرا مصححا للخبر السابق، أفادت فيه بأن المخطط الإرهابي كان يستهدف مصفاة حمص وليس بانياس.

وذكرت الوكالة: "مصحح.. مصدر في الاستخبارات العامة لسانا: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة حمص".

ولم توضح الوكالة تفاصيل المخطط أو الجهة التي تقف وراءه، كما لم تذكر كيفية إحباطه.

وقالت إن مصفاة حمص تلعب "دورا مهما مع مصفاة بانياس في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، حيث تم في تشرين الأول الماضي تأهيل وصيانة وحدة التقطير الجوي ’10’، بطاقة تصميمية تبلغ مليون طن من النفط الخام سنويا، ما ‏يعزز قدرات المصفاة على إنتاج المشتقات النفطية، ويدعم توافر المازوت والفيول والكيروسين في السوق المحلية".

حوادث متكررة

‏سبق أن أعلنت الشركة السورية للبترول، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن تعرّض خط نفط في شمال شرق البلاد إلى "اعتداء تخريبي" أدى إلى أضرار، في حادث قالت إنه الثالث من نوعه في غضون نحو عشرة أيام.

وأفادت الشركة السورية في بيان بتعرض خط نفط بالقرب من "منطقة تل حميس في محافظة الحسكة عند الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء 7 تشرين الأول (أكتوبر) لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط".

وأضافت أن فرق الصيانة توجهت إثر ذلك إلى الموقع وعملت على "عزل الجزء المتضرر والبدء بأعمال الإصلاح والصيانة".

بموازاة ذلك، تمكنت الجهات المختصة "من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء"؛ بحسب بيان الشركة.

ووضعت الشركة هذا العمل التخريبي في إطار "سلسلة من الاستهدافات... طالت خلال الفترة الأخيرة عددا من خطوط ومنشآت الطاقة في سورية"، معتبرة أن هذه الأعمال "لا تستهدف الشركة السورية للبترول فحسب وإنما تطال البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به".

وفي 29 أيلول/ سبتمبر، أسفر انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز في شرق سورية، عن انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" حينها.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، أدى انفجار في خط للغاز قرب دمشق إلى خروج ثلاث محطات توليد من الخدمة.

وتأتي هذه الحوادث بعد تظاهرات شهدتها سورية منتصف أيلول/ سبتمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والذي ربطته السلطات بارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب في المنطقة.