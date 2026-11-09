إصابة راعٍ بنيران الاحتلال في القنيطرة وسط انتهاكات تطاول المزارعين

تواصل القوات الإسرائيلية اعتداءاتها في الجنوب السوري، بإطلاق النار على راعي أغنام وطاقم إعلامي في القنيطرة، وسط قيود تحول دون وصول مزارعين إلى أراضيهم، وتدمير بساتين زيتون تشكل مصدر رزق لعائلات في درعا والقنيطرة.

أُصيب مواطن سوري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء رعيه الأغنام غربي قرية بئر عجم في ريف القنيطرة الجنوبي، فيما تعرض طاقم إعلامي لإطلاق نار مباشر خلال تغطيته الميدانية في القرية، في أحدث الاعتداءات الإسرائيلية التي تطاول السكان ومصادر رزقهم جنوبي سورية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مراسلها وكادر مديرية إعلام القنيطرة أثناء وجودهم في قرية بئر عجم، دون وقوع إصابات في صفوفهم، بالتزامن مع إصابة راعي الأغنام.

وذكرت مديرية إعلام القنيطرة بأن دورية لجيش الاحتلال توغلت في حرش بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت النار على راعي أغنام، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى الجولان الوطني لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل توغلات عسكرية إسرائيلية متواصلة في الجنوب السوري، وقيود مفروضة على الزراعة وتربية المواشي، أدت إلى حرمان مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدمير بساتين زيتون، وخسارة عائلات مصادر دخلها الرئيسية.

وكشف مزارعون في محافظتي درعا والقنيطرة، في شهادات لوكالة "الأناضول"، عن خسائر اقتصادية كبيرة جراء الإجراءات الإسرائيلية، التي تشمل إقامة مواقع عسكرية ونقاط تفتيش، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وفي قرية المعريّة بريف درعا، قال المزارع أبو حسين دمار إن الأهالي كانوا يزرعون أكثر من 200 دونم بالخضراوات المبكرة، بينها الكوسا والطماطم والفاصولياء، إلى جانب مئات أشجار الزيتون، قبل أن يُحرموا من الوصول إليها منذ عام 2024.

وأوضح أن الدونم الواحد كان يدر دخلًا يتراوح بين 10 و12 مليون ليرة سورية قديمة، أي نحو 690 إلى 830 دولارًا، فيما بلغت خسائر بعض المزارعين بين 200 و300 مليون ليرة، بما يعادل 14 إلى 21 ألف دولار.

وأكد دمار تمسك الأهالي بأراضيهم ورفضهم أي تعويضات مالية مقابل التخلي عنها، قائلًا: "أشجار الزيتون هذه زرعها جد جدي قبل مئة عام، ولن نتخلى عن أرضنا أبدًا".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب، وتمكين الأهالي من استئناف أنشطتهم الزراعية.

بدوره، قال المزارع أبو قصي دمار إن القوات الإسرائيلية أقامت نقاط تفتيش وثكنات عند مدخل القرية وحدودها الغربية، وسيطرت على منطقة "الجزيرة" ونشرت فيها أسلحة ثقيلة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من أراضيهم.

وأضاف أن خسارته السنوية لا تقل عن 200 مليون ليرة سورية قديمة، مشيرًا إلى أن الزراعة تشكل مصدر رزقه الوحيد. واعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى دفع السكان للنزوح تمهيدًا للاستيلاء على أراضيهم.

وفي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، أفاد المزارع أبو عمار بأن آليات عسكرية إسرائيلية دمرت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بستانه البالغة مساحته 11 دونمًا، والذي يضم نحو 400 شجرة زيتون تنتج قرابة عشرة أطنان سنويًا.

وأوضح أن الأشجار زُرعت خلال عامي 2006 و2007، وأن تدميرها أفقد أسرته مصدر دخلها الوحيد، فيما تحتاج الأشجار البديلة إلى ما بين خمس وعشر سنوات لاستعادة مستوى الإنتاج السابق.

وتوسعت الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية جنوبي سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، واحتلال المنطقة العازلة بموجب انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لتشمل مناطق تمتد من بيت جن بريف دمشق إلى حوض اليرموك، وسط مداهمات واحتجاز مدنيين وإقامة مواقع عسكرية جديدة.