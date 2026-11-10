سورية: جيش الاحتلال يقيم حاجزا ويفتش المارة في ريف القنيطرة

أقام جيش الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، في توغل جديد شمل تفتيش المارة، غداة إطلاق النار على صحافيين وإقامة حواجز مماثلة بالمنطقة.

أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة جباتا الخشب بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، وأخضع المارة للتفتيش، في أحدث توغل إسرائيلي بالمنطقة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن قوات إسرائيلية أقامت حاجزا عند مدخل البلدة وفتشت المارة.

يأتي ذلك غداة توغل قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الأوسط، الإثنين، وإقامتها حاجزا عسكريا على طريق مفرق رسم الحلبي، حيث فتشت المارة، وفق القناة ذاتها.

والسبت، رصدت "الإخبارية السورية" إقامة قوات إسرائيلية حاجزا عند مفرق الكسارات في بلدة جباتا الخشب.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة إسرائيلية أقامت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين جباتا الخشب وقرية عين البيضة، وفتشت المارة قبل انسحابها.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، النار باتجاه عدد من الصحافيين أثناء توثيقهم الانتهاكات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، وفق "سانا".

وأدانت الوكالة إطلاق النار على أحد مراسليها أثناء أداء عمله، مؤكدة أن ذلك "انتهاك صارخ لحرية العمل الصحافي".

وتعتبر سوريا التوغلات الإسرائيلية المتكررة جنوبي البلاد انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها.