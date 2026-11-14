سورية: مقتل شخص وطفلة بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قرب دمشق

أسفر انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة في مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق، عن مقتل شخص وطفلة ووقوع إصابة.

من مكان انفجار المركبة في جرمانا ("سانا")

قُتل شخصان أحدهما طفلة وأصيب آخر، السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا قرب دمشق؛ وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

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وأوردت الوكالة نقلا عن قوى الأمن الداخلي "انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا بريف دمشق، أسفر عن وفاة شخص وطفلة، وإصابة شخص آخر".

وأضافت أن قوى الأمن "فرضت طوقا أمنيا في المكان وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات التفجير"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروفه أو الجهة المسؤولة عنه.

وشهدت مدينة جرمانا في السادس من آب/ أغسطس تفجيرا استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح؛ بحسب "سانا".

وتشهد سورية بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن.

وفي السابع من تموز/ يوليو، شهدت العاصمة دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر هجمات تطال خصوصا قوات الأمن السورية.

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، حض التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.