انفجر خط للغاز في بلدة رويشد بمحافظة دير الزور شرقي سورية لأسباب لم تُعرف بعد، ويأتي الحادث وسط سلسلة انفجارات استهدفت خطوط نقل الغاز والنفط في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

فرق الإنقاذ والإطفاء تخمد حريقا تلا انفجارا في خط أنابيب في محطة تشرين للطاقة بدمشق، 30 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، وقوع انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرقي البلاد، بعد سلسلة حوادث مماثلة طالت خطوطا لنقل الغاز والنفط خلال الأشهر الأخيرة.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور، زياد العبود، قوله بوجود "انفجار مجهول السبب بخط الغاز المار في بلدة رويشد الواقعة على طريق دير الزور الحسكة".

حتى الآن لم يتضح حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار أو تأثيره في الإمدادات.

وأوضح العبود قائلا "توجهت فرقنا لتأمين الموقع، وعملت الفرق المختصة التابعة لوزارة الطاقة على إغلاق صمامات الأمان منعا لتسرب المزيد من الغاز".

وطالت حوادث مشابهة خطوطا لنقل الغاز والنفط في مناطق عدة خلال الأشهر الأخيرة. ففي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، تعرض خط تصدير الغاز من معمل الجبسة في ريف الحسكة لانفجار، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، وفق الشركة السورية للبترول التي أعلنت حينها إغلاق الصمامات لعزل الجزء المتضرر.

وفي 29 أيلول/ سبتمبر، أسفر انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور في شرقي سورية، عن انقطاع ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات لتوليد الكهرباء.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، أدى انفجار في خط للغاز قرب دمشق إلى خروج ثلاث محطات توليد من الخدمة.

وأنهكت سنوات الحرب في سورية قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء، وباتت البلاد تعتمد على الاستيراد بقدر كبير لتأمين احتياجاتها من مشتقات النفط، فيما لا تزال البنى التحتية للطاقة مترهلة نتيجة أكثر من عقد من الإهمال.

وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا تنتج يوميا 30 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء، أما في هذه الأوقات فتنتج 8,5 ملايين متر مكعب، في وقت تراوح الاحتياجات بين 22 و25 مليون متر مكعب، بحسب السلطات.