تتواصل حوادث انفجار مخلفات الحرب في سورية، مع سقوط ضحايا من الأطفال في مناطق متفرقة، وسط مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تهدد المدنيين، رغم الجهود المبذولة لإزالتها.

قتل خمسة أطفال وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم خزيم بريف إدلب شمال غربي سورية، وفق وسائل إعلام رسمية.

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وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل أربعة أطفال وإصابة اثنين، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى خمسة إثر وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه. وتتراوح أعمار الأطفال القتلى بين 8 و15 عاما، فيما نقل المصابان إلى مستشفيات مدينة حماة لتلقي العلاج.

وتأتي الحادثة في ظل تواصل سقوط ضحايا جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق سورية عدة، إذ قُتل طفل وأصيب اثنان بانفجار قنبلة عنقودية في بلدة معرستة الخان بريف حلب الشمالي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما أصيب طفلان بانفجار لغم في قرية النعيمة بريف درعا الشرقي. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توفي طفل وأصيب اثنان آخران بانفجار قنبلة عنقودية في مدينة اللطامنة بريف حماة.

وتواصل الجهات المعنية والمنظمات الدولية جهودها للكشف عن الألغام ومخلفات الحرب وإزالتها، وسط اتساع رقعة الخطر في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب بيانات آلية تنسيق تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، سُجلت 1337 حادثة ناجمة عن الذخائر المتفجرة في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وحتى مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة 2375 شخصا، بينهم أكثر من 850 طفلا.

وكان تقرير أولي لمرصد الألغام والذخائر العنقودية، نُشر في حزيران/يونيو الماضي، قد أشار إلى تسجيل سورية أعلى حصيلة للضحايا عالميا جراء الألغام ومخلفات الحرب خلال العام الماضي، مع مقتل وإصابة نحو 1600 شخص.

كما وثق المرصد ما لا يقل عن 13 ألفا و953 قتيلا ومصابا جراء الألغام والذخائر المتفجرة في سورية بين عامي 1999 و2024، محذرا من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بسبب صعوبات التوثيق.