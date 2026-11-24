يواجه مزارعو ريف القنيطرة جنوبي سورية صعوبة الوصول لأراضيهم وفقدان محاصيلهم إثر تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الأشجار وإقامة خنادق و9 نقاط عسكرية في القنيطرة ودرعا منذ سقوط نظام الأسد، وسط تمسك الأهالي بأراضيهم ورفضهم بيعها رغم الانتهاكات.

يواجه مزارعون على الشريط الحدودي بريف القنيطرة جنوبي سورية صعوبات في الوصول إلى مزارعهم، بسبب نقاط عسكرية أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلانه المنطقة "نطاقا أمنيا".

وقال المزارع حسن أحمد من قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة إن جرافات ودبابات إسرائيلية دمّرت في 27 أيار/ مايو الماضي، نحو 11 دونما من أرضه، واقتلعت ما بين 450 و500 شجرة زيتون وكرز وجوز، بعضها مزروع منذ 27 عاما، إضافة إلى هدم حظيرة كان يستخدمها لتربية حيواناته.

وأضاف أحمد أنه لم يعد يستطيع بلوغ أرضه بسبب خندق وساتر ترابي أنشأهما الجيش الإسرائيلي ضمن ما يسميه "النطاق الأمني"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع رؤية أرضه المدمرة إلا من بعيد باستخدام المنظار، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار إلى أنه حصد نحو 4 أطنان من الزيتون عام 2023، وكان يتوقع ارتفاع الإنتاج مع نمو الأشجار.

وأكد تمسكه بأرضه رغم تلقيه عروضا لبيعها، قائلا إنه "مهما كان الثمن المعروض، لا يمكنني بيع أرضي. سنواصل زراعتها ولن نتخلى عنها".

وبدوره، قال المزارع أبو جلال سامي، من منطقة عش الغراب بريف القنيطرة، إن إغلاق الطرق حرم الأهالي من حصاد الزيتون والتين والتفاح ومحاصيل أخرى، رغم اعتماد أسر كثيرة على هذه الأراضي لتأمين معيشتها.

وشدد سامي على أن السكان لم يغادروا المنطقة رغم سنوات الحرب، ولن يبيعوا أراضيهم، لأن "الأرض وطن وحياة ومصدر رزق".

وخلال نحو عام من سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أقام جيش الاحتلال 9 نقاط عسكرية في القنيطرة ودرعا.

ويأتي ذلك رغم اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سورية وإسرائيل عام 1974، التي تنص على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.