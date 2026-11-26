يأتي الهجوم في وقت تشهد فيه محافظة الحسكة إعادة ترتيب للمشهد الأمني، مع بدء انتشار القوات الحكومية وتنفيذ اتفاق دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، ما يضع الترتيبات الأمنية الجديدة أمام تحديات متزايدة.

قتل عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب خمسة آخرون، مساء الأربعاء، جراء هجوم استهدف مركزا للأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في مدينة الحسكة، شمال شرقي سورية، باستخدام دراجة نارية مفخخة.

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وقال الأمن الداخلي السوري، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الهجوم نفذ على مرحلتين بمشاركة أربعة عناصر من تنظيم داعش، أعقبتها اشتباكات أسفرت عن تحييد اثنين منهم، فيما فجّر العنصران الآخران نفسيهما.

ونقلت مصادر أمنية في الحسكة أن دراجة نارية مفخخة وصلت إلى مدخل المركز الأمني في منطقة محلجة مشيرفة، قبل أن تنفجر، مشيرة إلى أن الموقع يتبع لقوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية، وليس لقوات الأسايش التي يجري العمل على دمجها ضمن المؤسسات الأمنية الحكومية.

وأضافت المصادر أن المنطقة شهدت عدة انفجارات، بالتزامن مع ملاحقة دراجة نارية أخرى، فيما فرضت القوى الأمنية طوقاً حول الموقع وأغلقت الطرق المحيطة به، وسط حالة استنفار أمني.

ويأتي الهجوم في ظل مرحلة انتقالية تشهدها محافظة الحسكة، مع بدء انتشار قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في المدينة، تنفيذاً للترتيبات المتفق عليها بشأن دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة.

وكانت قوات الأمن الداخلي قد دخلت مركز مدينة الحسكة مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي ينص على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في المنطقة ضمن مؤسسات الدولة، وسط تحديات تتعلق بتوحيد التشكيلات المحلية والمرجعيات الأمنية.