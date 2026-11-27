أسفرت هجمات مسلحة وأخرى بطائرات مسيّرة في 3 محافظات سورية عن مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش، ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للإطاحة بنظام بشار الأسد.

قتل عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون، الجمعة، جراء هجوم مسلح استهدف دورية أمنية بمدينة دير الزور، وسط تصاعد الاعتداءات على قوات الجيش والأمن بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للإطاحة بنظام بشار الأسد.

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وأورد إعلام سوري رسمي، أن الهجوم المسلح استهدف دورية لقوى الأمن الداخلي بدير الزور، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين.

ولم تذكر القناة عدد المصابين أو هوية منفذي الهجوم، كما لم تورد مزيدا من التفاصيل بشأن ملابساته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين من الجيش إثر هجوم نفذه مجهولون على طريق القنية - الصنمين بريف محافظة درعا.

كما أفاد مصدر أمني سوري بتعرض مواقع لقوى الأمن الداخلي لـ6 اعتداءات باستخدام طائرات مسيرة ورشاشات ثقيلة في ريف محافظة السويداء.

وسبق ذلك إصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء هجوم بطائرة مسيرة نفذته مجموعات "خارجة عن القانون" غربي السويداء.

وبذلك، بلغ عدد الاعتداءات المعلن عنها ضد قوات الجيش والأمن السوريين، الجمعة، 8 على الأقل في 3 محافظات، أسفرت عن مقتل 4 عناصر وإصابة آخرين، وفق حصيلة استنادا إلى البيانات الرسمية والتقارير الإعلامية المذكورة.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حلول الذكرى السنوية الثانية للإطاحة بنظام بشار الأسد إثر معركة خاضتها فصائل المعارضة السورية ضد قوات النظام في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وانتهت بعد 11 يوما بدخول العاصمة دمشق.

وتشهد بعض المناطق السورية منذ الإطاحة بنظام الأسد حوادث أمنية متكررة، فيما تؤكد السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

كما تعمل الحكومة السورية على ملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024، وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكنت فصائل المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000ـ2024).