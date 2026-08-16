ليبيا: هجمات بالمسيرات تستهدف منشآت حيوية في الزاوية

تثير الهجمات المتتالية على منشآت حيوية في الزاوية مخاوف من اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مرافق الطاقة والخدمات الأساسية، وسط تحركات رسمية لكشف الجهات المسؤولة وتداعيات محتملة على استقرار الكهرباء والنشاط النفطي في المنطقة.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة، إثر انفجار وقع مساء السبت بالقرب من محطة كهرباء الزاوية، في وقت تتعرض فيه منشآت حيوية في المنطقة لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة مجهولة منذ نحو أسبوع.

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وقالت الشركة، في بيان، إن فرقها الفنية باشرت العمل لتحديد أسباب الانفجار وملابساته، مؤكدة استمرار الجهود لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا، مع توقع عودة التغذية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز، ومواصلة العمل حتى استقرار الشبكة بشكل كامل.

ولم تتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن الهجمات، فيما فتحت السلطات تحقيقات لتحديد مصدر الطائرات المسيّرة والجهات التي تقف وراء عمليات الاستهداف.

وتسود مدينة الزاوية حالة من القلق، في ظل استهدافات طالت خلال الأيام الماضية منشآت حيوية، بينها خزانات نفطية ومحطات لتحلية المياه والكهرباء. وكان هجوم استهدف، الأربعاء الماضي، محطة تحويل كهرباء جنوب الزاوية قد تسبب في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة.

وتكتسب الزاوية، الواقعة غربي العاصمة طرابلس، أهمية استراتيجية لاحتضانها مصفاة نفطية ومرافق حيوية تشرف على الطريق الساحلي ومعابر رئيسية باتجاه العاصمة. كما يمثل مجمع الزاوية النفطي، الذي يضم المصفاة، أحد أبرز مكونات منظومة الطاقة في ليبيا، في ظل اعتماد الدولة بشكل رئيسي على عائدات النفط ومساهمته في توفير جزء أساسي من احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات أمنية متزايدة حول منشآتها الحيوية، فيما تواصل السلطات التحقيق في الهجمات التي تستهدف البنية التحتية في المنطقة.