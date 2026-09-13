ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على سفن روسية

وزارة الدفاع الليبية تنفي السماح باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات خارج البلاد، ردًا على تقرير أميركي تحدث عن تشغيل مسيّرات أوكرانية من القاعدة لاستهداف ناقلات مرتبطة بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر المتوسط.

نفت وزارة الدفاع الليبية، السبت، السماح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مصراتة العسكرية لتنفيذ هجمات خارج الأراضي الليبية، ردًا على تقرير أفاد بأن مسيّرات أوكرانية تنطلق من القاعدة لاستهداف ناقلات روسية في البحر المتوسط.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنها تابعت "ما ورد في تقرير صحافي من مزاعم بشأن استخدام قاعدة مصراتة العسكرية منطلقًا لتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف أطرافًا أو مصالح خارجية".

وأكدت أنها "تنفي نفيًا قاطعًا وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مصراتة العسكرية، أو أي منشأة عسكرية وطنية، منصةً لإطلاق هجمات أو لتنفيذ عمليات عسكرية من أي نوع خارج إطار المهام السيادية للدولة الليبية".

وكانت شبكة CNN الأميركية قد نقلت عن مصدر أوكراني أن مشغلي طائرات مسيّرة أوكرانيين ينتشرون في شمال غربي ليبيا منذ أواخر عام 2025، فيما أفاد مصدر آخر للشبكة بأن قاعدة مصراتة تستخدم "نقطة انطلاق" لمسيّرات تستهدف ناقلات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في المنطقة.

وبحسب التقرير، يأتي استخدام القاعدة المزعوم، مقابل تقديم الجانب الأوكراني تدريبات لقوات ليبية. ولم تؤكد السلطات الليبية وجود مشغلين أوكرانيين في القاعدة، وشدد بيان وزارة الدفاع على عدم وجود أي ترتيب يتيح استخدام منشآت عسكرية ليبية في عمليات تستهدف جهات خارج البلاد.

ويأتي النفي بعد أشهر من غرق الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز" شمال ميناء سرت. وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية قد أعلنت، مطلع آذار/ مارس الماضي، أن الناقلة، التي كانت تحمل الغاز الطبيعي المسال، تعرضت "لانفجارات أعقبها حريق هائل أدى إلى غرقها بالكامل".

وفي المقابل، قالت وزارة النقل الروسية حينها إن الناقلة تعرضت لهجوم انطلق من الساحل الليبي ونُفذ بواسطة مسيّرات بحرية تابعة للبحرية الأوكرانية، وهي رواية لم يؤكدها الجانب الليبي.