18 قتيلا غالبيتهم أطفال في اصطدام شاحنتي نقل عمال على طريق الإسماعيلية في مصر

لقي 18 شخصا مصرعهم، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما، وأصيب آخرون، إثر تصادم شاحنتين لنقل العمال الزراعيين بمحافظة الإسماعيلية شمالي مصر، مما يسلط الضوء مجددا على مخاطر عمالة الأطفال والقطاع غير الرسمي.

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا، معظمهم أطفال، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، شمالي مصر إثر تصادم شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين، وفق ما أفاد مصدر طبي محلي.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم نحو 30 مصابا، في الحادث الذي وقع في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتُستخدم الشاحنات الصغيرة المكتظة بشكل واسع لنقل ملايين العمال في القطاع غير الرسمي في مصر، رغم المخاطر التي تنطوي عليها، بما في ذلك على الأطفال العاملين.

معظم القتلى جرّاء حادث سير بمنطقة #الدواويس على طريق #الإسماعيلية في مصر، أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاما، وقد أسفر الحادث عن مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات.



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وقال المصدر إن "معظم القتلى أطفال في سن 13 و14 عاما"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس" للأنباء.

ولم يتمكن المصدر الطبي من تقديم أرقام تفصيلية على الفور.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن أصغر الضحايا يبلغ 10 سنوات.

ويشارك ما لا يقل عن 1,3 مليون قاصر في شكل من أشكال عمالة الأطفال في مصر، وفق أرقام رسمية، وكثيرا ما يقعون ضحايا لحوادث أثناء تنقلهم إلى العمل.

وكان العمال، ومعظمهم من قريتين في محافظة الشرقية في دلتا النيل، "في طريقهم للعمل في مزرعة بالإسماعيلية"، وفق ما أفاد مصدر أمني محلي.

وقالت السلطات إن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة.

ويمثل العمل غير الرسمي نحو 67 بالمئة من إجمالي الوظائف في مصر، ويشمل تقريبا كامل القطاع الزراعي، وفق منظمة العمل الدولية.

ويُقدّر عدد العاملين باليومية ضمن العمالة "غير المنتظمة" بما بين 8 و13 مليون شخص، معظمهم في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة، ويفتقرون إلى ضمانات قوية تتعلق بالأجور والسلامة.