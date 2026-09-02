مصر: مصرع 16 شخصا وإصابة 28 في انقلاب حافلة بين دهب ونويبع

أسفر حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق يربط بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين في جنوب سيناء عن مصرع 16 شخصا وإصابة 28 آخرين.

لقي 16 شخصا مصارعهم وأصيب 28 آخرون صباح اليوم، الأربعاء، في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء.

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وأفادت وزارة الصحة المصرية بأن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع.

وتوجهت عشرون سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع على الطريق الممتد بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين، بحسب الوزارة.

ومحافظة جنوب سيناء وجهة سياحية شهيرة تضم ​العديد من المنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وفي الشهر الماضي، لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 32 آخرون ​في حادث سير بمحافظة الإسماعيلية في ​مصر.

ووفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ‌فقد ⁠ارتفع عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد، بما في ذلك حوادث السيارات والقطارات، 10.8% خلال عام 2025 إلى 5829 ​مقابل 5260 ​في ⁠2024.

ويرجع خبراء حوادثَ الطرق في مصر إلى سوء حالة بعض الطرق ​وتهالك المركبات وعدم الالتزام بقواعد ​القيادة، ⁠بينما يؤكد المسؤولون أن العامل البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث في ظل ما ⁠تقوم ​به السلطات من جهود ​واسعة لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.