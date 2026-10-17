البرلمان المصري يعقد "جلسة طارئة" الأحد بعد موقف السيسي بشأن الدفاع عن السعودية

"جلسة طارئة" للبرلمان المصري الأحد بعد إعلان السيسي استعداد بلاده للدفاع عن السعودية "إذا طلب منا ذلك" في مواجهة الحوثيين.

يعقد البرلمان المصري "جلسة طارئة"، الأحد، بعد إعلان رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي استعداد القاهرة للدفاع عن السعودية التي تتعرض لضربات من الحوثيين اليمنيين.

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وأوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية "يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة غدا الأحد استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب".

وأعلن السيسي في وقت سابق، السبت، أن مصر مستعدة للدفاع عن السعودية "إذا طُلب منا ذلك"، في وقت تتعرض المملكة لضربات من الحوثيين المدعومين من إيران، في ظل تصاعد النزاع في اليمن.

وقال خلال حفل تخرج في الكلية الحربية "مصر طبقا لتوجيهات الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، سننفذ أي اجراء لحمايتكم... أو الدفاع عنكم".

وأضاف "أعرف أن هذا الموضوع يتطلب من البرلمان المصري التصديق، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة حتى يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا ذلك".

وشدد على أن موقفه لا يأتي في إطار "أن نحارب أحدا أو نهاجم أحدا، أنا أتكلم عن الدفاع فقط".

يأتي موقف السيسي الذي يتولى رئاسة الجمهورية منذ العام 2014 بعد مسيرة عسكرية تدرج فيها وصولا إلى وزارة الدفاع، في ظل تعرض السعودية التي تقود تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، لضربات بالصواريخ والمسيّرات من الحوثيين.

واستؤنف التصعيد بين الطرفين في تموز/ يوليو بعد أعوام من التهدئة.

وأعلن الحوثيون فرض حصار بحري على موانئ المملكة على البحر الأحمر وبدأوا استهداف ناقلاتها النفطية، قائلين إن ذلك يأتي ردا على محاصرتها مناطق سيطرتهم في اليمن.

وإضافة الى ضرباتهم على أراضي المملكة، والتي شملت منشآت نفطية ومطارات، وسّع الحوثيون من نطاق سيطرتهم الميدانية في اليمن، واستحوذوا على كامل الساحل الغربي للبلاد بما يشمل مضيق باب المندب.

واكتسب المضيق أهمية متزايدة للرياض لتصدير النفط في ظل إغلاق طهران مضيق هرمز على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. كما يكتسب أهمية لمصر لكونه الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وبوابة رئيسية للتجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وشدد السيسي على وقوف القاهرة "بقوة ودعم كامل من أجل حماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنها"، مضيفا "لا نبحث عن دور... لكن من غير المعقول أبدا أن نسمح أن المملكة العربية السعودية يتم المساس بها أو بأمنها أو باستقرارها".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زار مصر في منتصف أيلول/ سبتمبر بعد استئناف التصعيد في اليمن. وأكدت القاهرة في حينه دعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها.

وفي آب/ أغسطس، أعربت أنقرة عن رغبتها في انضمام القاهرة إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان، وتتضمن بندا يعتبر الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا. إلا أن مصر أكدت في حينه أنها تدرس هذه المسألة بشكل "معمق"، من دون أن تحسم موقفها من الانضمام.

وأكدت أنقرة وإسلام آباد أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية، مع التشديد على أن مهامها ستكون دفاعية حصرا.