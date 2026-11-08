مصر: قتلى ونحو 90 مصابا جرّاء تصادم قطارين وانقلاب عربات بالعياط في الجيزة

لقي 4 ركاب مصارعهم وأصيب 88 آخرون في حادث اصطدام قطار بمؤخرة آخر وانقلاب عرباتهما قرب قرية جرزا بالجيزة، وعملت فرق الإسعاف والصيانة على نقل المصابين وإعادة فتح خط (القاهرة-أسوان).

لقي عدد من الأشخاص مصارعهم، وأُصيب نحو 90 آخرون، اليوم الأحد، جراء حادث اصطدام قطار بمؤخرة آخر في محافظة الجيزة وسط مصر، ما أدى إلى خروج بعض العربات عن السكة وانقلابها، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، إن الحادث أسفر عن إصابة 64 شخصا، في حصيلة أولية، جرى نقل 54 منهم إلى مستشفى الواسطي، و10 إلى مستشفى العياط، مضيفة أن 52 سيارة إسعاف شاركت في عمليات النقل والإخلاء.

وأكدت الوزارة بعد وقت وجيز "وفاة 4 ركاب وإصابة 88 في حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة".

عشرات المصابين بانقلاب قطار في منطقة قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة بمصر.



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وأشارت إلى أن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار يتابع عن كثب التداعيات الصحية لحادث "انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة".

من جانبها، ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الحادث نتج عن اصطدام قطار بمؤخرة قطار آخر ما أدى إلى خروج عربات قطار عن السكة.

وقالت الهيئة في بيان: "تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، وذلك اليوم الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة".

وتابعت: "أسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأضافت أنها دفعت بفرق الطوارئ إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها في الاتجاهين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، إن حادث انقلاب القطار وقع في منطقة قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، فيما أسفر عن إصابة 60 شخصا، قبل إعلان وزارة الصحة ارتفاع العدد إلى 64.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وذكرت أن هيئة السكك الحديدية الحكومية، دفعت بفرق الصيانة والأعمال الفنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه ورفع آثار انقلاب القطار، والعمل على إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد تأثرها بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب انقلاب القطار.