أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية العثور على آثار أحد أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ بالصحراء الغربية، وأفادت باحتواء الموقع 200 شاهدا أثريا تشير إلى وجود تجمع بشري منظم وواسع النطاق في المنطقة.

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إن البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في إطار مشروع (عصور ما قبل التاريخ) بواحة الفرافرة (FOPP)، نجحت بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أحد أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بالصحراء الغربية المصرية، وذلك بمنطقة هضبة راجح الواقعة على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة.

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وذكرت الوزارة في بيان صحافي أصدرته الأحد، أن المجمع السكني الذي يعرف بالموقع رقم (1) يضم نحو 200 شاهدا أثريا، من بينها منشآت حجرية ومواقد وتجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية، إذ تشير نتائج الدراسات الأولية إلى وجود تجمع بشري منظم وواسع النطاق، وليست محض مخيم مؤقت، ويُرجح أن يعود تاريخها إلى منتصف عصر الهولوسين، أي إلى نحو 8,500 عاما.

(وزارة السياحة والآثار المصرية)

وأشار وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، إلى أهمية هذا الكشف، الذي يُسهم في إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ الاستيطان البشري في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ، ويعزز من فهم طبيعة الحياة في الصحراء الغربية، وقدرة المجتمعات البشرية القديمة على التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، مؤكدا على حرص الوزارة على مواصلة دعم أعمال البحث والتنقيب الأثري، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية، بما يسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية عبر مختلف العصور، والحفاظ على تراثها الحضاري للأجيال القادمة.

كما أشاد الوزير بجهود فريق العمل المصري الإيطالي المشترك، وما أسفرت عنه أعماله من نتائج علمية مهمة، مثمنا توظيف المنهجيات العلمية الحديثة، وتكامل التخصصات البحثية في دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن هذا الكشف يكتسب أهمية علمية وأثرية كبيرة، لما يوفره من أدلة جديدة على تطور أنماط الاستيطان البشري في الصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ، والتحول نحو أنماط معيشية أكثر استقرارا، فضلا عن مساهمته في فهم كيفية تكيف المجتمعات البشرية القديمة مع التغيرات المناخية والبيئية التي شهدتها الصحراء آنذاك، واستغلالها للموارد الطبيعية المتاحة.

(وزارة السياحة والآثار المصرية)

وحسب البيان، أظهرت نتائج أعمال الحفائر ودراسة المواقد والمنشآت الحجرية وتوزيع الأدوات الأثرية بمحيطها، أن هذه المنشآت كانت تُستخدم على الأرجح في ممارسة الأنشطة الحياتية والمنزلية اليومية، فيما يعكس حجم المستوطنة وتنظيمها المكاني تكرار الاستيطان البشري بالمنطقة واستمراريته خلال تلك الفترة.

كما أسهمت الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية التي أجرتها البعثة في التعرف على العوامل التي ساعدت على استقرار المجتمعات البشرية القديمة بالمنطقة، إذ كشفت عن شواهد لظروف بيئية أكثر رطوبة مما هي عليه حاليا، تمثلت في وجود منخفضات ضحلة ورواسب لبحيرات قديمة، إلى جانب توافر الأحجار المحلية التي استخدمها سكان المستوطنة في أعمال البناء وصناعة الأدوات الحجرية.

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة، محمد عبد البديع، أن البعثة كانت قد بدأت أعمالها الميدانية أعلى هضبة راجح عام 2023، باعتبارها إحدى المناطق التي لم يسبق إجراء الدراسات الأثرية فيها، وقد نجحت في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بمناطق متفرقة من الهضبة. كذلك شهد موسم الحفائر لعام 2025 تقدما ملحوظا في أعمال البحث والاستكشاف، من خلال إجراء أعمال المسح الأثري الميداني والتوثيق الطوبوغرافي والفوتوغرافي، والحفائر الأثرية، ودراسة اللقى الأثرية، فضلا عن إجراء الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية.

(وزارة السياحة والآثار المصرية)

وأكد رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، الدكتور جوليو لوكاريني، أن الدراسات المقارنة بين المكتشفات الأثرية بالموقع ونظيراتها التي سبق الكشف عنها بمنطقة وادي الأبيض بواحة الفرافرة، وغيرها من المواقع الأثرية بواحتي الداخلة والخارجة، قد ساعدت في ترجيح التاريخ المبدئي للمستوطنة.

وأشار إلى أن نتائج هذه الأعمال تمثل امتدادا للأبحاث السابقة التي أجرتها البعثة بمنطقة سهول راجح وبئر مر عند سفح الهضبة الجيرية، والتي أفضت إلى رصد عدد من المواقع الأثرية المرتبطة ببيئات البحيرات القديمة، بما يسهم في تكوين صورة أكثر شمولا عن تطور أنماط الاستيطان البشري، وسبل المعيشة والتنقل بواحة الفرافرة خلال عصر الهولوسين، في ظل التغيرات البيئية وتزايد معدلات الجفاف التي شهدتها الصحراء الكبرى.

(وزارة السياحة والآثار المصرية)

وقالت الدكتورة باربرا باريش من مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، إن البعثة سوف تواصل جميع الأعمال البحثية التي بدأتها منذ عدة عقود لدراسة أنماط الاستيطان البشري، والتغيرات البيئية التي شهدتها الواحة خلال عصور ما قبل التاريخ، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وتفتيش آثار واحة الداخلة التابع له.