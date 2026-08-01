إصابة ضابط إسرائيلي بجراح إثر اشتباك مع عناصر لحزب الله جنوبي لبنان

أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية باتجاه مراكب صيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري، مقابل بلدة البياضة، في محاولة لمنعهم من الصيد في المنطقة، دون وقوع إصابات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قتل عدد من عناصر حزب الله، فيما أصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلّح عند تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

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وجاء في بيان له، أن قواته "رصدت خلال الليلة الماضية عددا من عناصر حزب الله في منطقة تلة علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش، وبعد ردها قامت القوات باستهدافها وقتلتها لإزالة التهديد"، مضيفا أنه "خلال الاشتباك أصيب ضابط مقاتل بجراح متوسطة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة "إيغوز"، حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر، واشتبكوا معها، ما أدى إلى إصابة الضابط.

وبحسب الإذاعة، تنشط القوات الإسرائيلية في المنطقة، فيما يُحاصر عشرات المسلحين داخل أنفاق تحت الأرض.

وفي سياق مواصلة الاحتلال اعتداءاته المتكررة على لبنان، أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية باتجاه مراكب صيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري، مقابل بلدة البياضة، في محاولة لمنعهم من الصيد في المنطقة، دون وقوع إصابات.

كذلك، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل في بلدتي برعشيت وحداثا بقضاء بنت جبيل، وأضرمت النيران في منازل أخرى.