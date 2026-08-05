"تقدم" بمفاوضات روما: لبنان يعرض تمديد الهدنة ويرفض مشاركة إسرائيل بمسار التحقق

شهدت مفاوضات روما تقدما وعقدت 3 اجتماعات سياسية وعسكرية وحدودية قدم لبنان خلالها وثائق الحدود، وطرح تمديد الهدنة ثمانية أسابيع، رافضا مشاركة إسرائيل بالتحقق، فيما طلبت تل أبيب وقف محادثات الأربعاء، بسبب تسريبات قبل استئنافها الخميس.

أعلنت مصادر رسمية لبنانية، مساء الأربعاء، تسجيل تقدم في جلسات اليوم الثاني من المفاوضات الجارية في روما، حيث عرض الجانب اللبناني مقترحا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة ثمانية أسابيع، مع استمرار طرح ملف الأسرى ليُدرج رسميا على جدول أعمال جولة الخميس.

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وذكرت المصادر أن النقاشات التي شهدتها العاصمة الإيطالية تناولت التهديدات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية من بوابة تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية، قبل التحقق التام من عملية نزع السلاح، بحسب ما نقل عنها "التلفزيون العربي".

وفي سياق متصل، أكدت المصادر الرسمية موقف لبنان المبدائي القاضي بالرفض التام لأي مطالب إسرائيلية، إلى جانب رفض أي شكل من أشكال المشاركة الإسرائيلية في مسار التحقق والتنفيذ.

وذكر مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، أن السفير الإسرائيلي، يحيئيل لايتر، طلب من الجانب الأميركي، وقف المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما، قبل نحو ثلاث ساعات من موعد انتهائها المقرّر، وذلك "عقب تسريبات متكرّرة من الوفد اللبناني"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أكّدت أنه يُتوقَّع استئناف المحادثات غدا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر رسمية لبنانية، إن مفاوضات روما شهدت 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة سياسية وعسكرية وحدودية، مضيفة أن "وفدنا عرض وثائق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق".

تقدم في ملف الحدود

ووصف تقرير لبناني استنادا إلى معلومات وصلت إليه، أجواء اليوم الثاني من المفاوضات بأنها "أفضل من جلسة أمس، مع تسجيل تقدم في بحث الملفات المطروحة ولا سيما ما يتعلق بالحدود وآليات التحقق إضافة إلى رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

ونقل التقرير نفسه عن مصادر في الرئاسة اللبنانية، قولها إنه "استكمل البحث في ملف الحدود بشكل معمق وتخلله عرض للوثائق والأدلة القاطعة على مستوى توثيقات الأمم المتحدة منذ عام 1923 وصولا إلى خط الهدنة والخط الأزرق، وكان العرض محكما بشهادة الأميركيين".

ماذا بشأن مناطق تجريبية جديدة وملف الأسرى ووقف النار؟

وأكدت المصادر ذاتها، أن ثلاث اجتماعات منفصلة عقدت للنقاش في الملفات السياسية والعسكرية والحدود، مشيرة إلى أن الاجتماع العسكري بحث ملف المناطق التجريبية بشقين الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش اللبناني وإمكانية توسيعهما، والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق تجريبية جديدة مع طرح بنت جبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني.

فيما قالت إن "الجانب الإسرائيلي لم يبد رفضا أو موافقة بعد على الطرح اللبناني في ما يخص بنت جبيل والخيام، وموضوع الالتزام بوقف إطلاق النار ينتظر الرد من المستوى السياسي".

أما في الاجتماع السياسي، فقد أعاد لبنان المطالبة بتجديد وقف إطلاق النار لضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة وتغطية كل العمل على الحدود؛ بحسب المصادر في الرئاسة اللبنانية. فيما أشارت إلى أنه من المتوقع طرح موضوع الأسرى في اجتماعات الخميس.