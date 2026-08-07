إصابة جندي لبناني باستهداف إسرائيلي لجرافة عسكرية في المنصوري

إصابة عسكري لبناني بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية جرافة للجيش في المنصوري، فيما واصلت قوات الاحتلال التفجيرات والقصف وإحراق منشآت والتحليق فوق بيروت، غداة يوم من الغارات المكثفة على جنوب لبنان.

جنود من الجيش اللبناني يتفقدون موقع انفجار استهدف آليتهم في المنصوري، تموز 2026 (Getty Images)

أصيب عسكري لبناني بجروح طفيفة، الجمعة، من جراء استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة للجيش أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام في بلدة المنصوري بقضاء صور، جنوبي لبنان، في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

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وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن العسكري أصيب "بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري - صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام". فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه الجرافة خلال عملها على فتح أحد طرق البلدة.

إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري - صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/7XjSdV4RxB — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 7, 2026

وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد دخلت البلدة ليل الخميس–الجمعة، وشرعت في فتح الطرق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة، والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا من المنطقة جراء الهجمات.

ويأتي استهداف الجرافة خلال هذه الأعمال، بعدما تعرضت المنصوري خلال اليوم السابق لغارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير إسرائيلية، تسببت بأضرار ودفعت عددًا من السكان إلى النزوح.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، الجمعة، عمليات تفجير في وادي الحجير. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

وأقدمت قوات الاحتلال، كذلك، على إحراق محطة مياه في بلدة شقرا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"؛ وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها صباح الجمعة، في استمرار للتحليق المكثف لطيران الاحتلال في الأجواء اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صعّد هجماته على جنوب لبنان، الخميس، منفذًا غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وعمليات تمشيط وتفجير، بالتوازي مع تحليق واسع للطائرات المسيّرة.

وتركزت الاعتداءات في قضائي صور والنبطية، إذ شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي المنصوري والبرج الشمالي، فيما استهدفت ثلاث غارات نفذتها طائرات مسيّرة حي الملعب في البرج الشمالي، قبل أن تتبعها غارة جوية رابعة على الموقع نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء الغارات على البرج الشمالي.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدة حداثا، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.

وفي قضاء النبطية، شن الطيران الإسرائيلي غارة على حي المشاع في بلدة ميفدون.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في حي المشاع بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي الشرقي في المنصوري.

كما أجرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط بالرشاشات على جانبي الطريق في وادي السلوقي ووادي الحجير، وسيّرت دوريات عسكرية في المنطقتين.

وجاءت هذه الهجمات في وقت كانت تُعقد فيه الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، والتي تناولت آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

وكانت بيروت وتل أبيب قد وقعتا، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، "اتفاق إطار" برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب ترتيبات تتعلق بسلاح الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حزب الله.

ورغم المسار التفاوضي، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، وقد أسفرت، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4333 شخصًا وإصابة 12,250 آخرين.