بغداد تدعو فصائل عراقية إلى عدم استهداف السعودية وتحذر من جرّ العراق إلى الحرب

دعت بغداد الفصائل المسلحة في العراق إلى عدم استهداف السعودية، مؤكدة أن قرار الحرب والسلم عراقي حصري وأنها لن تسمح بجر البلاد إلى مواجهة عسكرية.

أعضاء من كتائب حزب الله العراقية يشاركون في تشييع أحد عناصرهم في بغداد، 8 نيسان 2026 (Getty Images)

دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح اليوم الجمعة، الفصائل المسلحة في العراق إلى عدم تنفيذ تهديداتها باستهداف السعودية، مؤكدًا أن قرار الحرب والسلم هو قرار عراقي حصري.

وقال المتحدث صباح النعمان إن الحوار لا يزال مفتوحًا مع الفصائل، معربًا عن أمله بألا تنفذ تهديداتها بقصف الأراضي السعودية، مضيفًا أن "لكل حادث حديث" في حال حدوث أي استهداف.

وأشار النعمان إلى أن السعودية لم تقدم، حتى الآن، أدلة أو براهين بشأن الاتهامات المتعلقة بهجمات استهدفت أراضيها، لكنه شدد على أن العراق لن يسمح لأي طرف بجرّه إلى حرب أو تنفيذ أعمال عسكرية ضد دول الجوار.

وأكد أن القوات الأمنية العراقية جاهزة للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، ورفض وصف الفصائل المسلحة العراقية بالإرهاب، معتبرًا ذلك "تجنيًا عليها".

وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية السعودية، قال النعمان إن بغداد لا تستطيع القول إن العلاقات لم تتأثر بعد الضربة العسكرية السعودية، مشيرًا إلى عدم وجود تبليغات مباشرة من سورية والأردن بشأن ضربات محتملة، وأن تحركات القوات السورية على الحدود جاءت بطلب من العراق.