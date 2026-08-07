عون: تقدم إيجابي في مفاوضات روما بشأن الحدود والأسرى

أعلن الرئاسة اللبنانية إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما بشأن ملفات الحدود والأسرى، وسط تحركات أمريكية لمعالجة وقف إطلاق النار. وأشارت إلى نتائج إيجابية للزيارات الخارجية إلى واشنطن وأنقرة.

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجمعة، إن بلاده أحرزت "تقدما إيجابيا" في مفاوضات روما بشأن ملفي الحدود والأسرى.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت في قصر بعبدا شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة، غداة اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية ومشاركة وفدين من الجانبين، لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ "اتفاق الإطار".

وأفاد البيان، بأن عون، تطرق إلى المفاوضات التي عقدت في روما وأوضح أنها تناولت وقف إطلاق النار، ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.

وأضاف عون، أن المفاوضات أحرزت "تقدما إيجابيا" في مسألتي الحدود والأسرى.

وأعرب عن أمله في ظهور خطوات عملية قريبا في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على معالجة مسألتي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية.

وتُجرى المفاوضات بعد توقيع بيروت وتل أبيب، برعاية أميركية، "صيغة الإطار" في 26 حزيران/ يونيو الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ما أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و333 شخصا، وإصابة 12 ألفا و250 آخرين.

زيارة واشنطن

وفي سياق آخر، أطلع عون، مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض بواشنطن، في 21 تموز/ يوليو الماضي، عادّا أن الزيارة كانت ناجحة.

وقال عون إن المحادثات مع ترامب كانت "إيجابية"، وإن الرئيس الأميركي أبدى تفهما لوضع لبنان.

وأشار إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبل لقائه ترامب بيومين، تناول الملفات ذاتها.

وأضاف عون أن نتائج لقاء ترامب ترجمت بقرار أميركي يسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان.

وفي 21 من الشهر الجاري الماضي، أعلن ترامب السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، بعد توقفها منذ عام 1985، على أن يسبق استئنافها تقييم أمني أميركي.

كما أعلن عون العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن، يشارك فيه الوزراء المعنيون ويترأس الوفد اللبناني رئيس الوزراء، دون تحديد موعد.

وأطلع عون، مجلس الوزراء أيضا على نتائج زيارته الرسمية إلى تركيا في 30 تموز/ يوليو الماضي، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في العاصمة أنقرة.

وتحدث عن استعداد تركيا لمساعدة لبنان في مجالات الطاقة، ولا سيما الكهرباء والنفط، وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وقال عون إن تركيا أبدت استعدادها لإشراك لبنان في مشروع "خط الحجاز".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، سبق أن طرح الملف خلال زيارته إلى تركيا في 10 من الشهر الماضي، ولقائه إردوغان.

ويقوم مشروع إحياء "خط الحجاز" على ربط تركيا بشبكة سكك حديدية تمر عبر سورية والأردن وصولا إلى السعودية، مع خطط تركية لمدها لاحقا إلى عُمان، لتشكيل ممر تجاري بري إقليمي.