لبنان يرهن جولة المفاوضات المقبلة بوقف العدوان الإسرائيلي

رهن لبنان مشاركته بجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل بالتزامها بالهدنة ووقف التعديات والموافقة على منطقتين تجريبيتين بعد جولة "شاقة" في روما، وسط ميدان يتصاعد فيه القصف والتوغل الإسرائيلي بالجنوب، وتحليق المسيرات فوق الضاحية ببيروت مع استمرار احتلال أراض لبنانية.

أفادت مصادر لبنانية بتعثّر التوصل إلى مواعيد محددة لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدة أن بيروت رهنت مشاركتها المستقبلية بمدى التزام تل أبيب بالتهدئة، وذلك في أعقاب تعقيدات وشحن سادا اللقاءات الأخيرة التي احتضنتها العاصمة الإيطالية.

ونقل "التلفزيون العربي" عن مصادر لبنانية لم يسمّها، أن "بيروت تربط الموافقة على جولة مفاوضات جديدة، بالتزام إسرائيل باتفاق الهدنة".

وذكرت المصادر أن "بيروت تشترط موافقة إسرائيل على منطقتين تجريبيتين، ووقف عمليات التفجير".

وأضافت أن "الجولة السابعة من محادثات روما كانت شاقة، وشهدت احتداما في النقاش"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الاتفاق على أي موعد لجولة مفاوضات جديدة".

الاحتلال يواصل عدوانه

في السياق، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، هجماته على عدة مناطق جنوبي لبنان، بين قصف مدفعي وتوغل جديد في بلدتين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في مناطق عدة، بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء السبت، بأن "المدفعية الإسرائيلية المعادية، واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب صور بعدد من القذائف"، وذلك بعد سلسلة من الاستهدافات المماثلة في اليوم ذاته، أصيبت خلالها عدة منازل بقذائف مدفعية.

وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، فيما توغلت قوة أخرى باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا، وفق الوكالة ذاتها.

وأضافت الوكالة أن "مسيرة معادية ألقت مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا"، عقب قصف مدفعي استهدف أحراج ومرتفع علي الطاهر.

وأكدت أن "طيران مسير للعدو الإسرائيلي حلق بشكل متواصل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أميركية ومشاركة وفدين من الجانبين، لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ "اتفاق الإطار"، وسط حديث عن "تقدم إيجابي".

والجمعة، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن بلاده أحرزت "تقدما إيجابيا" في مفاوضات روما بشأن ملفي الحدود والأسرى.

وتُجرى المفاوضات بعد توقيع بيروت وتل أبيب، "صيغة الإطار" في 26 حزيران/ يونيو الماضي، التي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح الفصائل المسلحة في إشارة إلى "حزب الله".

ورغم استمرار المسار التفاوضي، تواصل إسرائيل عملياتها وعدوانها العسكري جنوبي لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ما أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و333 شخصا، وإصابة 12 ألفا و250 آخرين.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق جنوبي لبنان، منذ الحرب بين عامَي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.