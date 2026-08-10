أهالي المنصوري يتظاهرون رفضًا لإنذار إسرائيلي بإخلاء البلدة، ويتمسكون بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم رغم استمرار الاعتداءات ومحاولات فرض واقع ميداني جديد.

نظم عشرات اللبنانيين، الإثنين، وقفة احتجاجية في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، رفضًا لإنذار إسرائيلي بإخلائها، مؤكدين تمسكهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم، ورافضين اعتبار البلدة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتجمع الأهالي قرب حاجز للجيش اللبناني في منطقة العامرية داخل البلدة، ورفعوا الأعلام اللبنانية ورددوا شعارات تحت عنوان "المنصوري غير محتلة"، مطالبين السلطات اللبنانية بالعمل على تمكينهم من العودة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وجاءت الوقفة بعد أيام من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا إلى سكان المنصوري بإخلائها، في خطوة عُدت الأولى من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن "كل من يتواجد قرب عناصر حزب الله ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر"، فيما زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن المنصوري تقع وراء "الخط الأصفر" ضمن "المنطقة الأمنية" الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وادعت المصادر وجود "نشاطات عسكرية تشكل خطرًا على المدنيين" في المنطقة، وأن طلب الإخلاء جاء "لحمايتهم"، قبل أن يعلن الجيش لاحقًا مهاجمة عدة مواقع في جنوبي لبنان، مدعيًا أن ذلك جاء "ردًا على انتهاكات حزب الله".

وخلال الوقفة، قالت فاطمة منصور، البالغة 35 عامًا، إن أهالي المنصوري عادوا إلى البلدة بعد انتهاء الحرب، رغم الدمار وغياب مقومات الحياة الأساسية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضافت أن السكان أصلحوا منازلهم وأعادوا فتح أبواب رزقهم، قبل أن يتلقوا الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء، وقالت: "من حقنا نرجع لبلدتنا"، معربة عن أملها في تحرير المنصوري وسائر قرى الجنوب وعودة سكانها إليها.

أهالي المنصوري يتظاهرون رفضًا لإنذار إسرائيلي بإخلاء البلدة



للتفاصيل: https://t.co/zsFZfY17CU pic.twitter.com/85C6lMseFY — موقع عرب 48 (@arab48website) August 10, 2026

من جانبه، قال عضو البلدية أحمد صفي الدين إن الوقفة "سلمية وتضامنية"، وتهدف إلى التأكيد أن البلدة "ليست محتلة".

وأضاف أن الأهالي عادوا إلى المنصوري عقب انتهاء الحرب وبدأوا بإصلاح منازلهم وأراضيهم، قبل أن يُمنعوا لاحقًا من الوصول إلى مناطق محددة، بينها "بيوت الصياد" و"مشاع المنصوري".

وقال صفي الدين إن القوات الإسرائيلية واصلت "المضايقة ومحاولة فرض أمر واقع جديد" عبر إلقاء قنابل صوتية وتنفيذ غارات وقصف، وصولًا إلى الإنذار الأخير الذي أدى إلى منع الأهالي من دخول البلدة.

وطالب الجهات اللبنانية المعنية بإعادة الحياة الطبيعية إلى المنصوري، وتمكين سكانها من العيش فيها بصورة طبيعية.

بدوره، قال هشام حيدر إن الأهالي عادوا إلى البلدة بعد وقف الحرب وشرعوا في تنظيف منازلهم وإصلاحها وترميمها، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية أحرقت منازل وفجرتها، إضافة إلى استهداف مواقع للجيش اللبناني في المنطقة.

وطالب حيدر الدولة اللبنانية بحماية السكان، قائلًا: "نحن نريد الدولة أن تحمينا".

لبنان ومصر تبحثان مسار المفاوضات مع إسرائيل

وعلى صلة، بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الإثنين، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، تناول مستجدات المفاوضات، فيما أكد رجي حرص لبنان على "استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق".

ويأتي الاتصال بعد أيام من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، والتي انتهت من دون تحقيق تقدم ميداني يوازي المسار السياسي، فيما تدرس بيروت ربط استمرار المفاوضات بخطوات إسرائيلية عملية وضمانات واضحة بشأن تنفيذ التفاهمات.

وكانت الجولة قد تناولت، من بين ملفات أخرى، الحدود والأسرى وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في ظل خلاف مستمر بشأن تسلسل التنفيذ.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

ورغم استمرار المسار التفاوضي، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، إضافة إلى مناطق توغلت إليها خلال الحرب الأخيرة.