لبنان يراجع مسار التفاوض ويطالب إسرائيل بخطوات ميدانية

لبنان يدرس تعليق المفاوضات مع إسرائيل أو ربط استمرارها بخطوات ميدانية وضمانات لتنفيذها، بعد النتائج السلبية للجولة السابعة في روما؛ فيما لم يُحسم بعد موعد الجولة الثامنة.

يدرس لبنان تعليق المفاوضات مع إسرائيل أو ربط استمرارها بخطوات إسرائيلية ميدانية وضمانات لتنفيذها، في أعقاب النتائج السلبية للجولة السابعة التي عقدت في روما، بحسب ما أفادت مصادر رسمية لبنانية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة واستمرار الخلاف بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

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وأكدت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد" أن لبنان لم يتخذ قرارًا بوقف المفاوضات، ولا يزال يعتبرها المسار المتاح للتوصل إلى حل، لكنها شددت على أنه "لا يمكن الاستمرار في عقد جولات بلا نتائج ملموسة"، رغم تسجيل تقدم في ملفات بينها الأسرى والحدود، مشيرة إلى أن الأولوية تبقى لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع ما يسمى "المناطق التجريبية".

وبحسب المصادر، تُبحث عدة خيارات لبنانيًا ومع الجانب الأميركي، بينها تعليق المفاوضات، أو اشتراط تنفيذ إسرائيل خطوات عملية قبل الموعد المبدئي للجولة الثامنة مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، أو الحصول على ضمانات وتعهدات إسرائيلية واضحة وربط استمرار المسار بتنفيذها.

وتتركز المطالب اللبنانية، وفق المصادر، على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يشمل التجريف والتدمير، إلى جانب تحديد مناطق جديدة لتطبيق الترتيبات المتفق عليها، سواء في الخيام أو بنت جبيل أو بلدات أخرى.

وقالت المصادر إن بيروت أبلغت الجانب الأميركي بأن المفاوضات "لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل ومن دون أي مقابل إسرائيلي ميداني"، وطالبت واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وضمان أن تكون الخطوات بين الجانبين متبادلة.

ويتركز أحد أبرز مواضع الخلاف على ترتيب خطوات الانسحاب ونزع السلاح؛ إذ تتمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من الأراضي التي تحتلها قبل التحقق من نزع سلاح حزب الله، بينما يرفض لبنان هذه المعادلة، ويطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية أولًا بما يسمح بانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ مهامه.

وأكدت المصادر أن عملية التحقق من تنفيذ الترتيبات يمكن أن تتم من خلال آلية مخصصة لذلك بعد الاتفاق على الجهة التي ستتولى تمثيلها، رافضةً جعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا مسبقًا بإنجاز ملف نزع السلاح.

ولم يُحسم حتى الآن موعد الجولة الثامنة من المفاوضات، فيما تعوّل بيروت على الاتصالات مع واشنطن لإحداث تقدم قبل عقدها. وأشارت المصادر إلى وجود "تفهم" أميركي للمطالب والمخاوف اللبنانية، من دون أن تتحدث عن نتائج عملية حتى الآن.

ويأتي ذلك فيما واصلت إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان، بين القصف والتفجير والتجريف والتوغلات البرية، وطاولت خلال الفترة الأخيرة تلة علي الطاهر وبلدات المنصوري وحداثا وزوطر الشرقية وصربين وكفرتبنيت ومجدل زون، إلى جانب إلقاء مواد حارقة في أحراج البقاع الغربي.

وتزايد التشكيك اللبناني في جدوى المفاوضات بعد نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة أظهرت أجزاء من جنوب لبنان ضمن الحدود المرسومة مع إسرائيل، قبل حذفها لاحقًا. وكانت الخريطة قد نُشرت عبر الحساب الإنجليزي للخارجية وصفحة "إسرائيل بالعربية" في منصة "إكس"، ضمن منشور يتعلق بسوء التغذية الحاد لدى الأطفال في المنطقة.

وأثارت الخريطة غضبًا في لبنان، فيما تحركت الرئاسة اللبنانية لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمطالبة بإزالة المنشور، قبل أن تحذفه إسرائيل لاحقًا؛ فيما اتهم حزب الله إسرائيل، بمحاولة كسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض، معتبرًا أن نشر الخريطة يؤكد "حقيقة أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته".

وجدد حزب الله، الأحد، دعوته السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقال إن عليها إجراء "مراجعة شاملة لتصحيح مسارها"، والتحرك على المستويات الرسمية، بما في ذلك عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.