استشهاد لبناني جرّاء غارة إسرائيلية بالنبطية الثلاثاء

استشهد علي صباح متأثرا بجراحه جرّاء قصف مسيرة إسرائيلية لسيارته في النبطية جنوبي لبنان، في استهداف تكرر على دفعتين وطال فريقا إسعافيا حضر لإنقاذه، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان والمسار التفاوضي بين الطرفين.

استشهد لبناني متأثرا بجراحه، الثلاثاء، جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية، جنوبي البلاد في اليوم ذاته.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "المواطن علي صباح استشهد في المستشفى متأثرا بجراحه، جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته ظهر اليوم، على طريق دوحة كفررمان في قضاء النبطية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بـ"إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء استهداف نفذه العدو الإسرائيلي بمسيرة في النبطية".

وأضافت الوزارة أن "الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، ما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف".

ورغم استمرار مسار تفاوضي منذ عدة أشهر، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن 4 آلاف و335 شهيدا و12 ألفا و277 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وبرعاية أميركية، وقّعت بيروت وتل أبيب، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاق "صيغة الإطار"، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".