قاآني في بغداد قبيل مهلة تسليم سلاح الفصائل: لا صدام ولا تسليم

ناقش قائد فيلق القدس في بغداد مستقبل سلاح الفصائل وسبل منع الصدام مع القوات العراقية، إلى جانب طلب عراقي بضمان مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

دخلت إيران على نحو مباشر على خط الأزمة المتصاعدة بشأن سلاح الفصائل العراقية، مع زيارة غير معلنة لقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، حمل خلالها موقفًا يدعو إلى تجنب مواجهة مع القوات الحكومية، من دون القبول بتسليم السلاح إلى الدولة، قبل نحو 50 يومًا من انتهاء المهلة التي حددتها بغداد لهذا الملف.

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ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن قاآني أمضى ساعات في بغداد، مساء الإثنين، وعقد لقاءات منفصلة مع قيادات في "الإطار التنسيقي" وقادة فصائل مسلحة، تصدرها ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب قضية اقتصادية مرتبطة بصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز.

وبحسب المصادر، دعا قاآني الفصائل إلى تجنب أي احتكاك مسلح مع القوات الأمنية العراقية، في ظل مخاوف من أن تدفع إجراءات حكومية أكثر صرامة بعد انتهاء المهلة إلى مواجهة داخلية.

لكن قاآني لم يبد، في المقابل، موافقة إيرانية على تسليم الفصائل أسلحتها إلى الدولة، واعتبر أن المطالب بهذا الاتجاه تستند إلى "إملاءات أميركية". كما شدد على ضرورة الاحتفاظ بسلاح الفصائل في ظل ما وصفه بـ"التهديدات الأميركية المتزايدة" ضد ما يعرف بـ"محور المقاومة".

وبذلك، عكست الزيارة محاولة إيرانية للإبقاء على القوة العسكرية للفصائل، مع منع استخدامها في مواجهة داخلية مع الحكومة العراقية، في مرحلة يزداد فيها الضغط على بغداد لحسم ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة.

ويكتسب الملف حساسية إضافية مع اقتراب 30 أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لإنهاء وجود السلاح خارج الدولة.

ورغم تبقي نحو 50 يومًا على انتهاء المهلة، لم تعلن الحكومة حتى الآن تفاصيل عن أسلحة تسلمتها من الفصائل أو أنواعها وكمياتها، كما لم تُنشر معطيات أو صور توثق عمليات تسليم، بما في ذلك من جانب مجموعات أعلنت استعدادها لذلك.

ولا تزال فصائل تعد من الأكبر من حيث عدد العناصر وحجم التسليح ترفض الخطوة، ما يترك آلية تنفيذ القرار الحكومي بعد انتهاء المهلة غير واضحة.

وكان الزيدي قد أعلن خلال زيارته إلى واشنطن، منتصف تموز/ يوليو الماضي، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "أسلحة كثيرة سلمتها بعض الفصائل"، مضيفًا أنه "بعد 30 سبتمبر المقبل لا حاجة لوجود أي فصائل"، من دون الكشف عن الجهات التي سلمت أسلحتها أو حجم ما تسلمته الدولة.

ولم تقتصر مباحثات قاآني على هذا الملف، إذ طرحت قيادات عراقية خلال لقاءاته قضية مرور ناقلات النفط العراقية في مضيق هرمز.

وقالت المصادر إن الجانب العراقي طلب الحصول على "موافقة إيرانية حقيقية وجدية" تضمن مرور ناقلاته عبر المضيق، في ظل ضغوط مالية تواجهها بغداد وبدأت تنعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وبينها رواتب موظفي الدولة.

ويضع تزامن الملفين، الأمني والاقتصادي، بغداد أمام معادلة معقدة؛ فهي تسعى إلى حصر السلاح ضمن مؤسساتها وتجنب مواجهة مع الفصائل، فيما تحتاج في الوقت نفسه إلى حماية صادراتها النفطية من تداعيات التوتر الإقليمي.

وقال الخبير في الشؤون الإستراتيجية حسين الأسعد لـ"العربي الجديد" إن توقيت زيارة قاآني يعكس "حجم الاهتمام الإيراني بمستقبل الفصائل المسلحة في العراق"، معتبرًا أن حضور قائد فيلق القدس شخصيًا يشير إلى تعامل طهران مع سلاح الفصائل باعتباره "ملفًا استراتيجيًا يمس نفوذها ومصالحها في العراق".

ورأى أن الموقف الإيراني يسعى إلى "منع الفصائل من الدخول في مواجهة مسلحة مع الحكومة العراقية، وفي الوقت نفسه عدم السماح بانهيار قدراتها العسكرية بصورة كاملة"، مرجحًا أن يدفع ذلك باتجاه تسوية تعيد تنظيم علاقة الفصائل بالدولة مع الإبقاء على جزء من نفوذها.

وحذر الأسعد من تحول الخلاف السياسي إلى احتكاك ميداني، وقال إن الدعوة الإيرانية إلى عدم الصدام يمكن أن تخفف خطر المواجهة، لكنها "لا تعني بالضرورة قبول طهران بتسليم كامل لسلاح الفصائل".

وأضاف أن "العراق أمام اختبار حقيقي لسيادته وقدرته على اتخاذ القرار الأمني بعيدًا عن تأثير القوى الخارجية، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن حصر السلاح يجب أن يبقى "قرارًا عراقيًا خالصًا".

واعتبر أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الحكومة على فرض قراراتها عبر مؤسسات الدولة والقانون، من دون أن يتحول تفادي المواجهة مع الفصائل إلى تراجع عن مبدأ احتكار الدولة للسلاح.