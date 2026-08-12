بيروت تقرّ قانون العفو العام... ترسيخ للمصالحة أم تكريس للمحاصصة؟

صوّت مجلس النواب اللبناني لصالح قانون يمنح عفوا عن فئات من السجناء ويخفض مدد عقوبات محددة، الأمر الذي جرّ تباينات في المواقف من هذا القانون، وأبرز أسئلة عن أسباب إقراره، وتداعياته على لبنان.

أقرّ البرلمان اللبناني اليوم، الأربعاء، مشروع قانون للعفو العام وتخفيضا استثنائيا في مدد بعض العقوبات، بعد محاولات عدة لإقراره منذ أيار/ مايو الماضي تعثرت بسبب خلافات بين القوى السياسية، فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية؟

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وفي ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون، الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.

لماذا أُقرّ القانون الآن؟

بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون الذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية، لكن يُرجح أن أسبابا سياسية وطائفية كانت السبب الرئيس خلف إقراره.

وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6,268 شخصا حتى 30 آذار/ مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300%.

وعاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سورية أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين"، الذين اعتُقل قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.

ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمالي البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.

وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.

مظاهرة في طرابلس شمالي لبنان تطالب بالإفراج عن "الموقوفين الإسلاميين"، كانون الثاني/ يناير 2025 (Getty Images)

وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها. ومنهم حزب الله الذي طالب بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل، وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.

وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قوات الأخيرة من جنوبي لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي"، الذي تعاون مع إسرائيل خلال سنوات الاحتلال.

وتشير أرقام غير رسمية إلى أن عدد هؤلاء يبلغ نحو 4 آلاف شخص، معظمهم من المسيحيين والشيعة، وكانوا قد دخلوا إسرائيل عقب الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان.

ودعا البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، خلال عظة الأحد إلى أن يشمل قانون العفو العام معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل، استنادا إلى القانون الصادر عام 2011 بشأن هذه القضية.

وكان مجلس النواب اللبناني أقرّ عام 2011 القانون رقم 194، الرامي إلى معالجة أوضاع اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل، ونص على معالجة أوضاع من لجأوا إليها خشية الانتقام أو على خلفية ارتباط سابق بـ"جيش لبنان الجنوبي"، الذي كان متحالفا مع إسرائيل خلال فترة وجودها العسكري في جنوبي لبنان.

من يشمل القانون؟

يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان، نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".

وبناء على الاقتراح النهائي الذي صوّت عليه البرلمان، وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفوا واسعا عن الجرائم المرتكبة قبل آذار/ مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.

وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذرا من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.

وعلى سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن، لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.

وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاما و9 أشهر.

ويُفترض أن يخرج 79 موقوفا أو محكوما من الإسلاميين من أصل 146 على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.

ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون اليوم، الأربعاء.

كما يستثني القانون "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.

ويستثني القانون كذلك الجرائم الواقعة على المال العام، وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.

ماذا يعني القانون للبنان؟

يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقا اجتماعيا" حقيقيا في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.

وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، عكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.

ويرى صاغية أن القانون لا يمثّل مدخلا لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.

ويقول إن "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".

ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسّد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".

إلا أن بعض النواب الذين واكبوا النقاشات التي أفضت إلى إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.

وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكدا أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفيا".

بدوره كتب الحوت على منصة "إكس"، "اليوم نفتح بابا جديدا للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".

إقرار قانون العفو الذي تم اليوم في المجلس النيابي هو إنجاز وطني وإنساني طال انتظاره، يطوي صفحة أثقلت كاهل كثير من العائلات، ويعالج مظالم والتباسات تراكمت على مدى سنوات.



عملنا من أجل عفوٍ مسؤول يوازن بين العدالة والرحمة، ويحفظ حقوق المتضررين وهيبة الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن… — الدكتور عماد الحوت (@HoutImad) August 12, 2026

وبحسب أرقام غير رسمية نشرتها مؤسسات حقوقية، فقد توفي أكثر من 48 سجينا خلال العام 2025، بمعدل نحو 4 سجناء شهريا، وتوفي 11 سجينا منذ بداية العام 2026 حتى اليوم، الأربعاء.

وتشير الأرقام ذاتها إلى أن نحو 1/3 نزلاء السجون هم من الموقوفين غير المحكومين، فيما اعتُقل نحو 1200 شخص بناء على "إشارات أمنية" فقط، دون صدور مذكرات توقيف قضائية بحقهم، وسط تقديرات بأن يشمل قانون العفو نحو 4 آلاف شخص.