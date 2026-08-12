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12/08/2026 - 12:39

لبنان: مصابون جرّاء تفجير الاحتلال مباني بينها مدرسة في زوطر الشرقية

نسفت القوات الإسرائيلية مباني ومدرسة جنوبي لبنان، وقصفت مسيّرة مقرا دينيا أوقع جرحى، بالتزامن مع تفجيرات متفرقة وتحليق فوق الضاحية؛ يأتي ذلك مع تواصل العدوان منذ مارس، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى وأكثر من مليون نازح.

لبنان: مصابون جرّاء تفجير الاحتلال مباني بينها مدرسة في زوطر الشرقية

قرب موقع تعرّض لقصف إسرائيلي جنوبي لبنان (Getty Images)

فجّرت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مباني في جنوبي لبنان، بينها مدرسة، وقصفت مقرا دينيا، ما أوقع جرحى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلف من 4 طوابق، والواقع وسط بلدة زوطر الشرقية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين على طريق وادي السلوقي.

كما نفذت خلال الليل تفجيرين كبيرين في بلدة حداثا، إضافة إلى تفجير ضخم في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة "مضافة عاشورائية" على طريق كفرا-العاصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن 4 آلاف و335 شهيدا و12 ألفا و277 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، منذ الحرب السابقة بين عامَي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

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