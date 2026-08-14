استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

عززت السلطات المغربية انتشارها الأمني في الفنيدق ومدن شمالية، قبيل دعوات مجهولة لعبور جماعي نحو سبتة ومليلية، بعد أسابيع من موجة مماثلة شهدت توافد عشرات الآلاف وسقوط عشرات الوفيات.

عناصر من الجيش الإسباني يصدّون مهاجرين مغاربة عند حدود سبتة، آب الجاري (Getty Images)

كثفت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية في مدينة الفنيدق ومناطق أخرى شمالي البلاد، عشية موعد دعت منشورات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية.

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وأفادت مصادر محلية بتعزيز نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى الفنيدق، إلى جانب إجراءات أمنية في تطوان وطنجة والناظور، فيما انتشرت قوات الأمن والقوات المساعدة بكثافة قرب الحدود مع سبتة.

كما وضعت السلطات أسلاكًا شائكة على امتداد المنطقة الحدودية الفاصلة بين الفنيدق وسبتة، ضمن استعدادات لمنع محاولات العبور المقررة، وفق الدعوات المتداولة، في 15 آب/ أغسطس.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت، الأربعاء، رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر تدعو إلى محاولات عبور جماعي نحو سبتة ومليلية في الموعد المذكور.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رشيد الخلفي، إن هذه الدعوات "تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص"، معتبرًا أنها تسعى إلى استغلال قضية الهجرة في "أعمال تحريضية يجرمها القانون".

وأضاف أن السلطات "تتابع الوضع عن كثب وتتخذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض المشاركين فيها".

ويأتي الاستنفار بعد أقل من ثلاثة أسابيع على موجة عبور واسعة شهدتها الحدود مع سبتة بين 29 و31 تموز/ يوليو الماضي، عندما توجه عشرات آلاف الأشخاص نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى الفنيدق.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الجمعة الماضي، ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بتلك الأحداث إلى 14، فيما أشارت معطيات إسبانية إلى وفاة 80 شخصًا.

وتباينت كذلك تقديرات أعداد المشاركين في موجة العبور؛ إذ قدرتها السلطات المغربية بنحو 40 ألف شخص، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفًا.

وتقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، في حين تطالب الرباط باستعادة السيادة عليهما.