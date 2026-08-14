نعيم قاسم: اتفاق الإطار إملاءات "كُتبت بحبر إسرائيلي" وقعت عليه السلطة اللبنانية

جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه التام لاتفاق الإطار، واصفا إياه بإملاءات إسرائيلية تمنع مقاضاة الاحتلال. وانتقد إخضاع الجيش اللبناني للجنة تشرف عليه، داعياً السلطة للاعتراف بفشل جولات التفاوض السبع التي "لم تحقق أي إنجاز يُذكر".

جدّد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، رفضه "اتفاق الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل، عادّا أنه يمثل "إملاءات إسرائيلية"، ومشكِّكا في جدوى جولات التفاوض بين الجانبين.

يأتي ذلك فيما تتمسك الحكومة اللبنانية بالاتفاق والمسار التفاوضي باعتبارهما وسيلة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة سيادة الدولة على أراضيها.

وفي كلمة متلفزة ألقاها قاسم بمناسبة ذكرى "الانتصار" في حرب تموز/ يوليو 2006، التي خاضها الحزب ضد إسرائيل واستمرت 34 يوما، قال قاسم إن "اتفاق الإطار ليس اتفاقا ولا إطارا، بل إملاءات إسرائيلية وقعت عليها السلطة".

في المقابل، ترى السلطات اللبنانية أن الاتفاق يمثل إطارا سياسيا وأمنيا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة النازحين، وبسط سيادة الدولة على أراضيها.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد وصف الاتفاق مؤخرا بأنه "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة غير منقوصة"، وبداية طريق لعودة النازحين إلى بلداتهم في ظل سيادة الدولة اللبنانية.

وفي 26 حزيران/ يونيو 2026، وقعت بيروت وتل أبيب اتفاق إطار برعاية أميركية، ينص بشكل أساسي على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الفصائل المسلحة في إشارة إلى "حزب الله".

انتقادات قاسم

وانتقد قاسم ما عدّه إخضاع الجيش اللبناني للجنة تراقب عمله وتشرف عليه، متسائلا: "كيف تقبلون بأن يتعرض الجيش للقصف والضغوطات الإسرائيلية، وأن تعرضوه للجنة تراقب عمله وتشرف عليه؟".

وكان يشير إلى "مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان"، التي أنشئت بموجب الملحق الأمني للاتفاق، والمخصصة للإشراف على آليات التنفيذ والتنسيق العسكري ومنع الاحتكاك.

وقال قاسم إن اتفاق الإطار منع السلطات اللبنانية من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم، وأكد أن الولايات المتحدة بتوفير الدعم لإسرائيل، قائلا: "لم يكن العدو الإسرائيلي ليمارس كل هذه الوحشية والإبادة لولا الدعم الأميركي".

وتطرق إلى جولات التفاوض بين لبنان وإسرائيل، متسائلا: "أعطونا إنجازا واحدا لجولات التفاوض السبع، وعلى السلطة أن تعود لشعبها وتعترف بفشلها".

وأضاف أن مسار التفاوض "لن يأتي إلا بالخزي والعار". وتساءل عن جدوى استمراره في ظل اعتداءات يومية إسرائيلية تتصاعد خلال الاجتماعات وبعدها.

وخاض لبنان وإسرائيل 7 جولات من المفاوضات المباشرة منذ 14 نيسان/ أبريل الماضي، خمس منها في واشنطن، والأخيرتان في روما.

ومرارا أعلن "حزب الله" رفضه خوض بيروت مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، معتبرا ذلك "تنازلا"، في موقف تخالفه السلطات اللبنانية.

الحكومة: التفاوض سبيل لاستعادة السيادة

وتتمسك الحكومة اللبنانية بالمسار التفاوضي باعتباره الإطار الذي اختارته الدولة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادتها على أراضيها.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في بيان سابق، إن الهدف الأساسي من الاتفاق هو تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، بما يتيح عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، ويفتح الباب أمام إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب.

بدوره، أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، في تصريحات سابقة، أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة هو "السبيل الوحيد والحصري" لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل والتوصل إلى اتفاق دائم يصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية.

وبذلك، يتباين موقف "حزب الله" والحكومة حيال الاتفاق؛ ففيما يرى الحزب أن التفاوض المباشر يقدم تنازلات لإسرائيل ولا يوقف اعتداءاتها، تعتبره السلطات اللبنانية وسيلة سياسية لاستعادة الأراضي المحتلة وحصر السلاح والقرار الأمني بيد الدولة.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجمات على لبنان بدأتها في 2 آذار/ مارس 2026، وأسفرت عن 4 آلاف و335 شهيدا و12 ألفا و277 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.