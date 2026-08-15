نحو سبتة مجددًا.. المغرب يحبط محاولة عبور جماعي

تأتي محاولة السبت بعد موجة عبور واسعة شهدتها الحدود مع سبتة بين 29 و31 تموز/ يوليو الماضي حين توافد عشرات الآلاف من المغاربة نحو المدينة قبل عودة معظمهم إلى الفنيدق.

أوقفت السلطات المغربية، السبت، 111 مهاجرًا غير نظامي، غالبيتهم من دول إفريقية، عقب إحباط محاولة عبور جماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، في تحرك جاء بعد دعوات مجهولة المصدر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحددت 15 آب/ أغسطس موعدًا لمحاولات عبور نحو سبتة ومليلية.

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وقالت محافظة الفنيدق إن الموقوفين هم 109 مهاجرين من دول إفريقية ومغربيان، مشيرة إلى أن الانتشار الأمني المكثف حال دون تنفيذ عمليات عبور جماعية في محيط سبتة ومليلية.

ونقلت المحافظة عن مسؤول، لم تسمه، قوله إن الوضع الأمني في المنطقة "عادي ومتحكم فيه"، وإن عمليات الرصد المعلوماتي ستتواصل بهدف تعقب المتورطين في التحريض عبر الإنترنت على محاولات الهجرة الجماعية، بالتوازي مع العمليات الميدانية لمنع العبور غير النظامي.

مسيرات ومعدات لمنع العبور

وكان مئات المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من دول إفريقية، قد حاولوا في وقت سابق السبت التوجه من مدينة الفنيدق نحو سبتة، قبل أن تمنعهم السلطات المغربية من الاقتراب من المعبر الحدودي.

وعززت السلطات انتشارها في المنطقة، ودفعت بموارد بشرية ومعدات لوجستية شملت طائرات مسيرة لأغراض الرصد، وآليات للتدخل وشاحنات لضخ المياه، قالت إن استخدامها يهدف إلى الحد من الاحتكاك المباشر مع المهاجرين.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت، الأربعاء، رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم محاولات عبور جماعي نحو سبتة ومليلية في 15 آب/ أغسطس.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، رشيد الخلفي، تلك الدعوات بأنها تنطوي على "مخاطر جدية على سلامة الأشخاص"، وقال إن السلطات تتابع الوضع وتتخذ التدابير اللازمة لمنع محاولات العبور غير القانوني.

بعد موجة عبور كبيرة في تموز

وتأتي محاولة السبت بعد موجة عبور واسعة شهدتها الحدود مع سبتة بين 29 و31 تموز/ يوليو الماضي، حين توافد عشرات الآلاف من المغاربة نحو المدينة قبل عودة معظمهم إلى الفنيدق.

وفي 7 آب/ أغسطس، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة العبور إلى 14، فيما أشارت معطيات إسبانية إلى وفاة 80 شخصًا.

وقدرت السلطات المغربية عدد الذين عبروا خلال تلك الموجة بنحو 40 ألفا، في حين قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفا.

وتخضع سبتة ومليلية للإدارة الإسبانية، إلى جانب الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، فيما تعتبرها الرباط "ثغورا مغربية محتلة".

وتشهد المناطق الحدودية بصورة متكررة محاولات عبور غير نظامي لمهاجرين من دول مختلفة عبر الأراضي المغربية باتجاه أوروبا.